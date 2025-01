Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 21 de janeiro (21/1)

Foto: TriStar Pictures/Divulgação Filme "Here" estreia nos cinemas

Here

Está em cartaz o drama "Here" ("Aqui"), considerado um dos filmes atuais mais polêmicos do cinema mundial. A narrativa se passa em um único espaço, onde diversas famílias são apresentadas ao longo de gerações, destacando momentos de amor, perdas, risos e memórias. Tom Hanks e Robin Wright fazem parte do elenco principal e personagens em suas diferentes idades por meio de inteligência artificial usada na edição das imagens.

Quando e onde: Ingresso.com





World Press Photo

Segue disponível, até o domingo, 26, na Caixa Cultural Fortaleza, a exposição "World Press Photo", que reúne 129 fotografias vencedoras do 67º concurso anual de melhor fotografia documental mundial e fotojornalismo. Os temas abordados nas imagens expostas são as guerras em Gaza e na Ucrânia, migração, família, demência e meio ambiente.

Quando: terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingo, das 10h às 19 horas

terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas; domingo, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito



Aula de Yoga

O Centro Cultural Casa do Barão de Camocim recebe nesta terça-feira, 21, a mestre em espiritualidade ocidental e oriental Ved Satpreet Kaur, que ministra uma aula de yoga. A prática promete conectar corpo, mente e espírito.

Quando: terça-feira, 21, às 16 horas

terça-feira, 21, às 16 horas Onde: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro)

Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito

Inscrições por ordem de chegada



Prima Matéria, Razão Poética

A exposição "Prima Matéria, Razão Poética" segue disponível no Memorial Edson Queiroz. Com destaque para a coleção de desenhos, fotografias e objetos do arquivo pessoal, a artista Jacqueline Machado promete uma experiência imersiva e sensível.

Quando: até 16 de fevereiro; com visitações de segunda-feira a sexta-feira , das 8h às 12 horas e das 13h às 16 horas, sábado, das 8h às 13 horas

até 16 de fevereiro; com visitações de segunda-feira a sexta-feira , das 8h às 12 horas e das 13h às 16 horas, sábado, das 8h às 13 horas Onde: Memorial Edson Queiroz (Rua Crispim Teixeira, s/n, Praça Nossa Senhora do Ó / Cascavel)

Memorial Edson Queiroz (Rua Crispim Teixeira, s/n, Praça Nossa Senhora do Ó / Cascavel) Gratuito

Sonho Encantado de Cordel

Estão disponíveis os últimos ingressos para "Sonho Encantado de Cordel", que reúne músicas originais de Paulinho Moska, Chico César e Zeca Baleiro. A peça homenageia o centenário de Hans Christian Andersen, autor de contos de fadas.

Quando: sábado, 25, e domingo, 26, em vários horários

sábado, 25, e domingo, 26, em vários horários Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 19,75. Vendas em Uhuul.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40)