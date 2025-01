Filme O Último Azul concorre ao Urso de Ouro no Festival de Berlim

Foto: Guillermo Garza/Desvia/Divulgação Filme "O Último Azul" concorre ao Urso de Ouro no Festival Berlim

O filme “O Último Azul”, dirgido pelo brasileiro Gabriel Mascaro, fará sua estreia mundial no Festival de Berlim, competindo ao Urso de Ouro, maior premiação do evento. A última vez que um filme brasileiro concorreu na categoria foi em 2020, com o filme "Todos os Mortos".

O longa é estrelado por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo. A produção de passa em um Brasil quase distópico, mas especificamente na Amazônia, onde idosos são transferidos pelo governo para uma colônia habitacional para aproveitar os últimos anos de vida.

A ideia por parte do poder público é que nela, os idosos possam “desfrutar” dos últimos anos de vida, permitindo que os mais jovens produza sem se preocupar com eles. Tereza (Denise Weinberg) recebe seu chamado aos 77 anos, mas antes de ir, embarca em uma jornada pelos rios e afluentes da floresta para realizar um último desejo que pode alterar o rumo de sua vida.

"O Último Azul" é uma co-produção Brasil, México, Chile e Países Baixos (Holanda). A expectativa é que ele chegue aos cinemas brasileiros ainda em 2025. Ele marca o retorno de Gabriel Mascaro ao festival, que esteve na Mostra Panorama com filme "Divino Amor", em 2019.

A última vez que o Brasil havia concorrido ao Urso de Ouro foi em 2020, com os filme "Todos os Mortos", de Caetano Gotardo e Marco Dutra. Por duas vezes, um filme brasileiro já saiu como vencedor da honraria principal: com "Central do Braisil", em 1999, e "Tropa de Elite", em 2008.

Em 2020, no entanto, um longa brasileiro recebeu o Prêmio do Júri para Melhor Longa Metragem da Mostra Geração. "Meu Nome é Bagdá", de Caru Alves de Souza, levou o prêmio em decisão unânime dos jurados. O diretor, inclusive, estará este ano na mostra Generation 14plus Special Secreening, com a série "De Menor".

O Festival de Berlim, um dos mais importantes do mundo para o cinema, acontece entre 13 e 23 de fevereiro, na Alemanha. Além do filme “O Último Azul” concorrendo na honraria principal, o Brasil também estará representado no festival por outras dez produções e co-produções que serão exibidas em outras mostras.

Uma delas é o longa “A Melhor Mãe do Mundo”, uma co-produção Brasil e Argentina, dirigido por Anna Muylaert (“Que Horas Ela Volta?”, 2015). O filme faz sua estreia mundial na Mostra Berlinale Special — não competitiva. (Beatriz Teixeira/Especial para O POVO)