Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 22 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 O momento pode favorecer a introspecção como caminho de transformação e cura interior, favorecendo a fruição de prazeres íntimos e o fortalecimento do círculo de confiança. Seja socialmente seletiva, visto a tensão lunar com Sol e Plutão.

Touro 21/04 a 20/05 Os relacionamentos passam por um período de reflexão e ajuste com a Lua minguante, demandando atenção às disputas de poder no âmbito profissional, dada a tensão com Sol e Plutão. Companheirismo e gentileza são essenciais.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A Lua minguante promove introspecção e ajustes na rotina diária e nas relações desenvolvidas no dia a dia, contribuindo com um desempenho eficiente, visto a harmonia com Vênus, Saturno e Marte. Procure identificar e eliminar hábitos nocivos.

Câncer 21/06 a 22/07 O momento se revela favorável às atividades de cunho analítico, de planejamento estratégico e voltadas à fruição do conhecimento, visto a Lua minguante em harmonia a Vênus, Saturno e Marte. Procure melhorar a gestão patrimonial.

Leão 23/07 a 22/08 Buscar quietude e estabilidade tende a contribuir com seu bem-estar e lhe ajudar a colocar a mente e o coração em ordem, pois a Lua minguante se harmoniza com Vênus, Saturno e Marte. O trato humano pode dar sinais de fragilidade, demandando diplomacia.

Virgem 23/08 a 22/09 O momento se revela propício a harmonizar o cotidiano por meio da prática da gentileza e de ações que aumentem a eficiência dos processos, pois a Lua minguante segue harmonizada a Vênus, Saturno e Marte. Encare os desafios como aprendizados.

Libra 23/09 a 22/10 As revisões e os ajustes promovidos pela Lua minguante tendem a aprimorar a gestão dos recursos no cotidiano, contando com a economia criativa como forte aliada, visto a harmonia desse astro com Vênus, Saturno e Marte. Sacrifícios sociais são necessários.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua minguante promove reflexões profundas que lhe ajudam a se reconectar com suas metas de vida e a aprimorar a expressão pessoal, deixando-lhe mais forte. Encare os desafios com resiliência, como alerta a tensão lunar com Sol e Plutão.

Sagitário 22/11 a 21/12 O recolhimento familiar se revela proveitoso frente à Lua minguante harmonizada a Vênus, Saturno e Marte, ajudando-lhe a direcionar o foco às questões estruturais da sua vida. Procure amadurecer com os desafios, evitando remoer as frustrações.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O meio social fica em revisão nesta Lua minguante, ajudando-lhe a identificar os pontos de ajuste e a fortalecer as amizades baseadas na confiança e no bem-estar mútuo. Procure moderar os gastos, devido à tensão lunar com Sol e Plutão.

Aquário 21/01 a 18/02 Suas ambições ficam em reexame nesta Lua minguante, ajudando-lhe a se adaptar aos desafios que dificultam o seu progresso. Estruturar-se materialmente lhe dará maior poder de ação, conforme sugere a harmonia lunar com Vênus, Saturno e Marte.