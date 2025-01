Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 22 de janeiro (22/01)

Foto: Allan Diniz/Divulgação DANÇA EM CENA - NÃO É PROIBIDO PISAR NA GRAMA

Partindo da premissa de que os ambientes urbanos costumam trazer avisos de "Não pise na grama", a Cia. Inspire apresenta um espetáculo em resposta à questão: "porque o contato com a natureza em nós, causa tanto horror?". A dança explora as dimensões do "permitido" e "proibido", que atravessam os corpos dos bailarinos com diferentes perspectivas. Nela, três homens encaram o feminino a fim de expandir a percepção sobre o terror e o fascínio.

Quando: quarta-feira, 22, às 19h30min

quarta-feira, 22, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas pelo Sympla e na bilheteria do teatro





Vermelho Vivo

Está disponível no Museu da Imagem e do Som (MIS), até 30 de março, a exposição-instalação "Vermelho Vivo", de curadoria da artista portuguesa Ângela Berlinde. A mostra é formada pelo trabalho de diversos artistas e está presente em todas as áreas do museu, incluindo as salas expositivas, a biblioteca, a sala imersiva e as áreas externas.

Quando: quarta-feira e quinta-feira, das 10h às 18 horas, e de sexta-feira a domingo, das 13h às 20 horas

quarta-feira e quinta-feira, das 10h às 18 horas, e de sexta-feira a domingo, das 13h às 20 horas Onde: Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (Av. Barão de Studart, 410)

Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (Av. Barão de Studart, 410) Gratuito

Delírio Tropical

Segue instalada na Pinacoteca do Ceará, até junho, a exposição "Delírio Tropical", que se inspira na diversidade artística, política e cultural do Brasil. A mostra traz 133 artistas do país e explora como as diferentes gerações usam a imagem como elemento decisivo na construção de seus discursos.

Quando: terça-feira a sábado, das 12h às 20 horas; domingo, das 9h às 17 horas

terça-feira a sábado, das 12h às 20 horas; domingo, das 9h às 17 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara

O Bastardo

Chega ao Cinema do Dragão nesta quarta-feira, 22, o filme dinamarquês "O Bastardo", um drama histórico que narra a trajetória do soldado e explorador do século XVIII Ludvig Kahlen. É retratada a jornada de transformação da região conhecida como Jutlândia, uma área inóspita que passa a ser colonizada e cultivada. O legado deixado por pelo militar é considerado uma conquista central para a história da Dinamarca.

Quando: quarta-feira, 22, às 19 horas

quarta-feira, 22, às 19 horas Onde: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira)

R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira) Vendas em ingresso.com e na bilheteria do Cinema do Dragão

Memória O Povo

Nesta quarta-feira, 22, estreia mais um episódio do projeto audiovisual "Memória O POVO", disponível na Plataforma O POVO . Desta vez, o cearense em destaque é o empresário Tales de Sá Cavalcante, que atua na área da educação com a Organização Educacional Farias Brito. A série tem parceria com o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS) e está em sua segunda temporada.