Comemorando 25 anos, primeira parte do Sana estreia nesta sexta-feira, 24

Foto: Reprodução/ Instagram/ Leandro Godoi/ Divulgação Festival RapGekk acontece no Sana parte 1 com gravação de DVD

Fortaleza se prepara para receber mais uma edição do Sana, um dos eventos mais aguardados pelos fãs de cultura geek. A primeira parte do evento acontece entre os dias 24 e 26 de janeiro, no Centro de Eventos do Ceará, marcando o 25º aniversário do festival.

Com um histórico de acontecimentos que reuniram apaixonados pela cultura pop e oriental, este ano promete ser especial, com atrações inéditas e interatividade com fãs antigos e novos. O destaque da edição é a presença de Jason Isaacs, famoso por interpretar o vilão Lucius Malfoy na saga Harry Potter.

De acordo com Ricardo Busgaib, diretor do Sana, o festival não é apenas um marco para Fortaleza ou para o Ceará, mas também para o Brasil por ser o evento mais antigo do segmento ainda em atividade no País.

“Isso reflete um impacto no dia a dia aqui em Fortaleza, que hoje é um dos maiores mercados consumidores de cultura geek, mesmo não estando à frente de cidades com PIB maior. Observamos esse reflexo dos 25 anos do Sana também nesse aspecto, percebendo que é algo que supera classes sociais”, destaca.

O Sana é reconhecido como o maior evento geek do Norte e Nordeste, e acontece duas vezes por ano. A edição de janeiro é a primeira do ano, seguida pela de julho, que sempre atrai milhares de visitantes de todo o Brasil.

Para marcar o aniversário de 25 anos, o evento contará com o Festival RapGeek, que ocorre no sábado, 25, e conta com a primeira gravação de DVD no local. No momento, artistas transformam histórias em quadrinhos, animes e filmes de heróis em rimas, recontando as histórias de maneira única. Entre os rappers confirmados estão TK Raps, Anirap, Player Tauz, MHRap, VMZ, Felícia Rock e VG Beats.

“É um estilo de música que combina não apenas a força do trap entre os jovens com a temática geek, que também é uma pauta muito ligada à juventude. Esse DVD será inédito, já que ainda não existe nenhum registro desse estilo musical em formato de DVD. Este será o primeiro DVD do Brasil no gênero”, revela Ricardo Busgaib.

Para a artista, Felícia Rock, a cena musical do RapGeek cresceu bastante, especialmente após 2020. E pontua que o gênero ainda é bem independente e jovem, mas a qualidade na produção audiovisual tem crescido muito, assim como o número de pessoas que trabalham com ele.

“O gênero também está chegando em mais espaços fora da bolha, como na mídia convencional e grandes eventos como o Rock in Rio e começa a ser chamado como ‘música geek’, por ser algo como um guarda-chuva que abriga vários subgêneros dentro de si”, acrescenta Felícia .

“O Sana é um evento gigante. Participar desse momento, ainda mais sendo a gravação do primeiro DVD de Rapgeek, é realmente um marco bem importante pra cena, vejo como um registro dessa história que vem sendo construída aí por já uns bons anos. Então, acho muito legal o Sana estar dando essa visibilidade”, enfatiza.

Já para quem é fã da dublagem brasileira, o evento vai estar recheado de dubladores que marcaram a história de alguns desenhos animados. A família Baroli, que dublam personagens da Saga Cavaleiros do Zodíaco, apresentarão o projeto “Seja Dublador por um Dia", no qual o público poderá escolher uma cena para dublar com a orientação dos próprios profissionais.

No domingo, 26, a parte musical do festival fica por conta do cantor de heavy metal Fabio Lione e das atrações japonesas Eizo Sakamoto e a banda Head Phones President. Esse ano, os temas das salas temáticas são os universos de Harry Potter, Tokusatsu, Black Heroes, Ludus, Tokusatsu e a nostalgia da TV dos anos 90.





Participação do ator Jason Isaacs no SANA 2025

O ator britânico Jason Isaacs, famoso por interpretar Lúcio Malfoy na saga Harry Potter, estará presente no Sana 2025, no dia 26 de janeiro. Além de viver o pai de Draco Malfoy, Jason se destacou em papéis como Capitão Gancho em “Peter Pan”, Capitão Steele “Falcão Negro em Perigo” e Gabriel Lorca “Star Trek: Discovery”.

Durante o evento, Isaacs participará de um painel especial, comandado pelo youtuber e especialista em Harry Potter, Caco Cardassi. O festival também contará com a presença de Hélio Ribeiro, dublador responsável pela adaptação brasileira da voz de Lucius Malfoy nos filmes da série.

Essa é a oportunidade perfeita para os fãs mergulharem no universo de magia e cinema, em um evento que promete momentos inesquecíveis.



Veja a programação

Sexta-feira,24



VMZ (Atração Musical)



Sábado,25

Letícia Quinto (Dubladora)



Gilberto Baroli (Dublador)



Luciana Baroli (Dubladora)



Bruna Quinto (Dubladora)



Rosa Baroli (Dubladora)



Caio Quinto (Dublador)



VMZ (Atração Musical)



AniRap (Atração Musical)



Felícia Rock (Atração Musical)



MH Rap (Atração Musical)



TK Raps (Atração Musical)



VG Beats (Atração Musical)



Player Tauz (Atração Musical)

Domingo,26

Jason Isaacs (Ator Britânico - Lucius Malfoy de Harry Potter)



Helio Ribeiro (Dublador)



Fabio Lione (Atração Musical)



Eizo Sakamoto (Atração Musical)



Head Phones President (Atração Musical)



Caco Cardassi (Canal Caldeirão Furado)



Sana 2025 - Parte 1