Confira a programação cultural deste fim de semana em Fortaleza

O Clube Náutico Atlético Cearense promove a campanha "Um Presente Para Fortaleza". As apresentações acontecem de uma sacada que fica virada para a Avenida Beira Mar, permitindo que quem visita o local aprecie o show, que começa às 17 horas. A apresentação é do cantor Franklin Dantas com presença de convidados. Às 18 horas, ele inclui no repertório a música Ave Maria.

Quando : tardes de sábado, às 17 horas, até 22 de fevereiro

: tardes de sábado, às 17 horas, até 22 de fevereiro Onde : sacada do Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2727 - Meireles)

: sacada do Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2727 - Meireles) Gratuito

Cinema Peruano

O Museu da Fotografia Fortaleza exibe neste domingo, 26, o filme "Yakuqñan, Caminhos d'Água", dirigido por Juan Durán. A ação integra a Mostra de Cinema Peruano, promovida em parceria com o Consulado Geral do Peru no Rio de Janeiro. Gratuito.

Quando : domingo, 26, às 15 horas

: domingo, 26, às 15 horas Onde : Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito mediante inscrições em linktr.ee/museudafotografiafortaleza



Mandela

A Caixa Cultural Fortaleza recebe neste fim de semana o musical infantil "Menino Mandela". O enredo aborda a infância do ex-presidente da África do Sul e vencedor do Prêmio Nobel, Nelson Mandela, com poesia e leveza.

Quando : sexta-feira, 24, e sábado, 25, às 19 horas; domingo, 26, às 18 horas

: sexta-feira, 24, e sábado, 25, às 19 horas; domingo, 26, às 18 horas Onde : Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas na bilheteria





Seara da Ciência

Nesta sexta-feira, 24, a Seara da Ciência promove observação coletiva do alinhamento dos planetas Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Urano e Netuno - que poderão ser vistos a olho nu. Os astros Urano e Netuno também estarão alinhados e será possível observar com telescópio. Os planetas poderão ser vistos da Terra formando um arco ou uma linha próxima do firmamento.

Quando : sexta-feira, 24, às 18h30min

: sexta-feira, 24, às 18h30min Onde : Seara da Ciência (rua Dr. Abdenago Rocha Lima, s/n - Pici)

: Seara da Ciência (rua Dr. Abdenago Rocha Lima, s/n - Pici) Gratuito

Instagram: @searadaciencia





Henrique Portugal

O Pub 5 Elementos recebe neste sábado, 25, o tecladista Henrique Portugal, ex-integrante do Skank. O artista apresenta seleção de sucessos. A programação da noite começa às 20 horas com a banda FullGas. Na sequência, sobe ao palco o protagonista do evento, Henrique Portugal, às 22 horas. Para encerrar a noite, a banda Brazukas se apresenta. Os ingressos são limitados.

Quando : sábado, 25, a partir das 20 horas

: sábado, 25, a partir das 20 horas Onde : Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no site Sympla



Ritmo Quente

O espetáculo "Uma Noite em Ritmo Quente" volta a ser apresentado em Fortaleza em duas sessões neste sábado, 25. O trabalho de dança revive o filme "Dirty Dancing - Ritmo Quente", de 1987. A obra narra a história de uma garota em férias com a família. Ela se apaixona pelo instrutor de dança do hotel onde estão hospedados. Mesmo com a censura, vai atrás do amor pela dança e pelo personagem.

Quando : sábado, 25, às 17h e às 20 horas

: sábado, 25, às 17h e às 20 horas Onde : Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Uhuu





Cordel

O palco do Theatro Via Sul recebe o espetáculo "Sonho Encantado de Cordel - O Musical". Com 14 artistas, cantores e multi-instrumentistas, a obra narra a vida de Hans Christian Andersen e os contos de fadas por ele criados, envolvidos pela tradição do cordel e ambientados no Nordeste.