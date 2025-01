Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 23 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 A Lua no setor de crise se harmoniza a Marte, Vênus, Saturno e Netuno, promovendo fortalecimento interior e ajudando-lhe a encarar os desafios com confiança e senso crítico apurado. Contudo, Urano pede seletividade no trato humano, além de sutileza frente aos desafios interpessoais.

Touro 21/04 a 20/05 Os vínculos pessoais se revelam prazerosos e tendem ao amadurecimento, embora Urano tensionado aponte desafios na gestão coletiva das responsabilidades. Busque acordos para enfrentar os eventuais imprevistos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A produtividade se eleva em meio ao exercício intelectual e das habilidades criativas, visto que a Lua se harmoniza com Marte, Vênus, Saturno e Netuno. Dilemas podem surgir, pedindo revisões detalhadas dos interesses em jogo.

Câncer 21/06 a 22/07 A harmonia lunar com Marte, Vênus, Saturno e Netuno no circuito social leva à coesão dos interesses coletivos, contribuindo com o fortalecimento das parcerias e com o planejamento de ações de longo prazo. Desenvolva senso estratégico diante de desafios complexos.

Leão 23/07 a 22/08 O círculo de confiança fica mais coeso, estimulando ações prazerosas e colaborativas em prol de metas comuns. Não se desestabilize pelos problemas envolvendo pessoas queridas, como sinaliza a tensão Lua-Urano.

Virgem 23/08 a 22/09 Sua postura fica mais segura na extroversão das ideias, contribuindo com uma articulaçao interpessoal relevante. Cuide para que as críticas sejam construtivas e não inflamem os ânimos, visto a tensão entre Lua e Urano.

Libra 23/09 a 22/10 Prestatividade e eficiência marcam sua postura na gestão da vida cotidiana. Contudo, Urano tensionado à Lua pede diplomacia ao lidar com conflitos interpessoais, que se mal conduzidos podem abalar vínculos sólidos.

Escorpião 23/10 a 21/11 A Lua em seu signo se harmoniza com Marte, Vênus, Saturno e Netuno, conferindo-lhe uma postura segura para lidar com as pessoas e externar opiniões. Seja cuidadosa ao manifestar críticas, sobretudo nas relações familiares, onde os conflitos podem esquentar.

Sagitário 22/11 a 21/12 Os desafios pessoais são encarados com determinação, inteligência emotiva e senso crítico, pois a Lua no setor de crise se harmoniza com Marte, Vênus, Saturno e Netuno. Desenvolver pensamento estratégico é fundamental para lidar com cenários de transformação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Simpatia, determinação e ética afloram em sua postura, despertando admiração e confiança. As pessoas podem se sentir à vontade para pedir ajuda e convém se preservar de relações abusivas, visto a tensão Lua-Urano.

Aquário 21/01 a 18/02 As habilidades manuais, intelectuais e criativas se complementam em favor do trabalho, elevando a qualidade dos resultados, pois a Lua no setor profissional se harmoniza a Marte, Vênus, Saturno e Netuno. Tenha cuidado com posicionamentos excessivamente críticos.