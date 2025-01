Pré-Carnaval em Fortaleza: veja agenda de festas para esse fim de semana

Foto: Tercio Campelo/Divulgação ÀTTØØXXÁ se apresenta na Estação das Artes durante programação de janeiro

O início da quadra chuvosa em Fortaleza anuncia a chegada de dias em que o sol se divide entre aparecer timidamente ou surgir iluminando e aquecendo toda a Cidade. As alterações no clima em poucas horas, no entanto, não são motivos para impedir que os fortalezenses saiam de suas casas banhados de glitter, trajando roupas coloridas e com aquele calçado já gasto que irá aguentar horas pulando pelas ruas da Capital.

O folião pode se satisfazer com as diversas opções de festas de Pré-Carnaval que ocorrem neste fim de semana. Um dos destaques da agenda carnavalesca é a Estação Férias, uma parceria especial que promete levar o público do Complexo Cultural Estação das Artes a dançar e cantar junto às melhores companhias.

O objetivo é "promover intercâmbios importantes para a cena artística" e oportunizar "novas experiências para o público", como explica Cesar Teixeira, gerente de Ação Cultural da Estação das Artes. A troca de vivências resultou na parceria do equipamento cultural cearense com o Festival Música Alimento da Alma (Mada), do Rio Grande do Norte.

O Mada traz para Fortaleza o show do ÀTTØØXXÁ neste sábado, 25, a partir das 17 horas. Formado em 2015 pelos músicos baianos Raoni, Oz, RDD e Chibatinha, o grupo traz em seu repertório canções que mesclam pagodão, soundsystem, pop, funk e música eletrônica. Na Capital, o público pode aguardar as canções "Chora Viola", "Tranca a Rua", "Venha devagar", "Tô te querendo", "Vai ferver", "Elas Gostam" e a recém-lançada "Terra Sagrada".

"O show do ÀTTØØXXÁ dialoga com outras produções cearenses que a Estação das Artes já acolheu em sua programação", descreve Cesar ao Vida&Arte, que acrescenta: "Acreditamos que este intercâmbio será capaz de multiplicar o que fazemos aqui no Ceará, visto que, além de baianos e potiguares, a programação conta com a forte presença de artistas cearenses".

Na mesma data, além do ÀTTØØXXÁ, o complexo recebe as apresentações do grupo potiguar DuSouto, além do cearense Emiciomar que convida Edgar, Má Dame e Mumutante, além de DJ Lola Garcia e DJ Negona.

Para o calendário do Ciclo Carnavalesco, o equipamento promete festas comandadas por blocos conhecidos e amados pelo público, como Pra Quem Gosta é Bom, Iracema Bode Beat e Carnaval no Inferno.

"A Estação das Artes investe em uma programação de Pré-Carnaval, acompanhando e fortalecendo o movimento crescente de blocos da cidade. Assim, em todos os sábados de fevereiro, apostaremos em uma proposta, funcionando como um abre-alas das apresentações que culminarão no Carnaval de Fortaleza", afirma o gerente de Ação Cultural da Estação das Artes.

Sexta-feira, 24

Vibe Pré-Carnaval

Com Mazé e Zélia

Quando: às 19 horas

às 19 horas Onde: Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Shopping RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Mais informações: Instagram

Instagram Gratuito

Bloco Você tá no meu Radar

Com Tarsis, Pedro Alencar, Lari B e Vasc

Quando: às 20 horas

às 20 horas Onde: Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles)

Radar Pub (rua Carlos Vasconcelos, 834 - Meireles) Quanto: R$ 40

R$ 40 Vendas: ingresse.com

Pré-Carnaval do Bom

Com: Os Transacionais e DJ Albano Seletor

Os Transacionais e DJ Albano Seletor Quando: às 21 horas

às 21 horas Onde: Bomtequim (rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista)

Bomtequim (rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista) Quanto: R$ 30

R$ 30 Vendas: Sympla

Sympla Mais informações: Instagram

Sábado, 25

Bloquinho do Floresta

Com: Kildare Ferreira e Grupo Deixa de Caô

Kildare Ferreira e Grupo Deixa de Caô Quando: às 12 horas

às 12 horas Onde: Floresta Bar (rua Eduardo Salgado, 329 - Aldeota)

Floresta Bar (rua Eduardo Salgado, 329 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert)

R$ 20 (couvert) Mais informações: @floresta_bar

Pré-Carnaval Esquina

Com: Belinho e o Baba de Camaleão

Belinho e o Baba de Camaleão Quando: às 14 horas

às 14 horas Onde: Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 10 (couvert)

R$ 10 (couvert) Mais informações: @esquinabrasilfortaleza

Alta Estação do Tempero

Com: Banda Brasilis e DJ Marcos BDR

Banda Brasilis e DJ Marcos BDR Quando: às 15 horas

às 15 horas Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)

Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba) Quanto: a partir de R$ 20

a partir de R$ 20 Vendas: Sympla

Sympla Mais informações: @temperodomangue

Pré-Carnaval das Antigas

Com Jessik, Vai com Mel e Deixa de Caô

Quando: às 15 horas

às 15 horas Onde: Brewstone Pub

Brewstone Pub Quanto: a partir de R$ 85

a partir de R$ 85 Vendas: Sympla

Sympla Mais informações: @brewstonepub

Bloquinho de Verão

Com: Durval Lelys, Xand Avião e Henry Freitas

Durval Lelys, Xand Avião e Henry Freitas Quando: a partir das 15 horas

a partir das 15 horas Onde: Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)

Colosso Fortaleza (avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) Quanto: R$ 210 (meia-entrada) e R$ 420 (inteira)

R$ 210 (meia-entrada) e R$ 420 (inteira) Vendas: E-folia e Central Fortal no Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

E-folia e Central Fortal no Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Mais informações: @bloquinhodeveraoce

Meu Bloco é Neon

Com Os Transacionais, DJ Patt Paiva, DJ Lucas BMR e DJ Alexia Santiago

Quando: às 16 horas

às 16 horas Onde: rua José Avelino, 69 - Praia de Iracema

rua José Avelino, 69 - Praia de Iracema Mais informações: @meublocoeneon

@meublocoeneon Gratuito

Domingo, 26

Emoções de Verão

Com Ferrugem, Diego Facó e Locos

Quando: a partir das 14 horas

a partir das 14 horas Onde: Sunrise Beach Club (av. Zezé Diogo, 4987 - Praia do Futuro)

Sunrise Beach Club (av. Zezé Diogo, 4987 - Praia do Futuro) Quanto: a partir R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira)

a partir R$ 120 (meia-entrada) e R$ 240 (inteira) Vendas: ST Ingressos

ST Ingressos Mais informações: @emocoesdeverao

Alta Estação do Tempero

Com Banda Reite e DJ Marcos BDR

Quando: a partir das 15 horas

a partir das 15 horas Onde: Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba)

Tempero do Mangue (rua Sabiaguaba, 100 - Sabiaguaba) Quanto: a partir de R$ 20

a partir de R$ 20 Vendas: Sympla

Sympla Mais informações: @temperodomangue

Pré-Carnaval Esquina

Com: Transacionais

Transacionais Quando: às 16 horas

às 16 horas Onde: Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 20 (couvert)

R$ 20 (couvert) Mais informações: @esquinabrasilfortaleza

Bloquinho Goxtoso