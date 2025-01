Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 24 de janeiro

Áries 21/03 a 20/04 O encontro Sol-Lua lhe fortalece emocionalmente, motivando-lhe a buscar experiências prazerosas e que lhe elevem espiritualmente. Contudo, Lua, Júpiter e Saturno tensionados alertam para a importância de zelar pelas responsabilidades e, sobretudo, pelas finanças. Discipline os gastos.

Touro 21/04 a 20/05 Sol e Lua guiam você em busca de conforto e de um ambiente familiar prazeroso. Procure harmonizar não só o ambiente doméstico, como a relação com seus conviventes. Lua, Júpiter e Saturno tensionados alertam quanto à irresponsabilidade na gestão financeira, que pode gerar prejuízos. Tenha cautela.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A jornada dá foco aos relacionamentos, despertando seu lado amigável e generoso, como sugere o encontro Sol-Lua. Contudo, Lua, Júpiter e Saturno evidenciam a necessidade de equilibrar interesses individuais e coletivos, de modo a não sobrecarregar as partes envolvidas.

Câncer 21/06 a 22/07 O encontro entre o Sol e a Lua lhe fortalece frente aos desafios práticos e, sobretudo, de ordem material. Seu senso crítico é um grande aliado na tomada de decisões, embora a tensão entre Lua, Júpiter e Saturno desperte seu lado autoritário. Não permita que o foco nas ambições lhe deixe insensível.

Leão 23/07 a 22/08 A autoconfiança se eleva no trato humano, deixando-lhe mais autêntica. Contudo, os encontros tensos entre Lua, Júpiter e Saturno pedem maior senso de conveniência, no sentido de não revelar demais sobre si fora do círculo íntimo. Preze por companhias de confiança.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro Sol-Lua favorece o recolhimento, de modo que companhias seletas em ambientes aconchegantes têm lugar especial nesta jornada. Procure encarar os desafios sob o viés do aprendizado e da sua evolução como ser humano, evitando se martirizar.

Libra 23/09 a 22/10 O lado amigável da sua personalidade aflora frente, atraindo as pessoas e as deixando acolhidas em sua presença. Seja cuidadosa ao lidar com temas delicados e que possam deixar as pessoas desconfortáveis, visto a tensão entre Lua, Júpiter e Saturno. Seja sensata.

Escorpião 23/10 a 21/11 Sua relação com o lar fica mais agradável frente ao encontro Sol-Lua, levando a um envolvimento prazeroso nos afazeres de rotina. O desejo de investir em melhorias ganha corpo, embora seja preciso planejar e disciplinar os gastos financeiros.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu espírito livre se fortalece frente ao encontro Sol-Lua, motivando-lhe a buscar oportunidades de expansão pessoal. Permita-se vivenciar situações novas, tendo o cuidado de não se afastar demasiadamente da zona de segurança. Discipline as finanças.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Lua, Júpiter e Saturno tensionados evidenciam um momento de fragilidade que lhe deixa vulnerável a absorver os desafios e o sofrimento das pessoas, minando o bem-estar. Procure se preservar e se cercar de estabilidade, contando com o suporte material do lar.

Aquário 21/01 a 18/02 O meio social se beneficia do encontro Sol-Lua, pois seu entusiasmo aflora e contribui com interações criativas e prazerosas. Contudo, Lua, Júpiter e Saturno tensionados alertam quanto a posturas impositivas, já que você tende a esbarrar em questões de autoridade e em conflitos territoriais.