Orquestra Contemporânea Brasileira se apresenta em Fortaleza

Foto: Davi Probo/ Divulgação Orquestra Contemporânea Brasileira se apresenta no Theatro Via Sul Fortaleza.

Fortaleza recebe na quinta-feira, 30, a Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) para o primeiro concerto oficial de 2025 no Theatro Via Sul Fortaleza.

Intitulado de “Festival Barroco”, o concerto vai homenagear importantes compositores do período Barroco da história da música.

O concerto marca também o lançamento da série “Clássicos OCB”, que levará a Orquestra Contemporânea Brasileira ao Theatro Via Sul todos os meses de 2025 .

Esta série vai explorar a música desde o Barroco — período em que surgiram as primeiras orquestras —, passando pelos períodos Clássico, Romântico e Contemporâneo. No repertório do concerto inaugural, a OCB homenageará compositores como Vivaldi, Corelli, Bach e Handel, interpretando obras icônicas como A Primavera, Concerto Grosso IV, Concerto Brandemburguês nº 3 e Música Aquática.

O violinista cearense Max Pessoa, solista da obra “A Primavera”, da coleção “As Quatro Estações” de Vivaldi, também vai estar presente na apresentação.

“Esta iniciativa é um marco histórico no Ceará e posiciona a Orquestra Contemporânea Brasileira entre as principais orquestras do País. Com cerca de 30 concertos previstos ao longo do ano, o projeto reflete o trabalho iniciado em 2016, agora consolidado por meio do nosso programa de educação musical”, destaca o maestro, Arley França.

Concerto da Orquestra Contemporânea Brasileira: