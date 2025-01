Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 24 de janeiro (24/01)

Foto: Fernando Young/ Dvulgação Xande de Pilares apresenta o projeto "Xande canta Caetano" em Fortaleza

Acontece nesta sexta-feira, 24, o show do cantor carioca Xande de Pilares, que homenageia Caetano Veloso com músicas compostas e cantadas pelo baiano. Intitulado "Xand Canta Caetano", o espetáculo foi vencedor de duas categorias no 31º Prêmio da Música Brasileira e ocorre na barraca Santa Praia, localizada na

Praia do Futuro.

Quando: sábado, 25 de janeiro de 2025

sábado, 25 de janeiro de 2025 Onde: Santa Praia (avenida Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo)

Santa Praia (avenida Zezé Diogo, 3343 - Antonio Diogo) Quanto: a partir de R$ 160

a partir de R$ 160 Vendas: Bilheteria Digital



Pré Carnaval do Bom

Nesta sexta-feira, 24, acontece mais uma edição do "Pré Carnaval do Bom", que é promovido pelo bar e espaço cultural Bomtequim. A programação musical inclui as atrações tradicionais do Carnaval cearense, como Os Transacionais e Dj Albano Seletor.

Quando: sexta-feira, 24, das 21 às 2 horas

sexta-feira, 24, das 21 às 2 horas Onde: Bomtequim (Rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista)

Bomtequim (Rua Monsenhor Furtado, 2074 - Bela Vista) Quanto: R$ 30

R$ 30 Vendas pelo Sympla.com





Marrom, Preto

Buscando a representatividade de um afrofuturismo, Emiciomar apresenta o show de dança "Marrom, preto" no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar, nesta sexta-feira, 24. Além disso, o artista lança, em palco, seu single "Impregnado", que é uma resposta ao racismo velado em relações e espaços majoritariamente brancos.

Quando: sexta-feira, 24, a partir das 19h30min

sexta-feira, 24, a partir das 19h30min Onde: Anfiteatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (inteira)

R$ 10 (meia entrada) e R$ 20 (inteira) Vendas pelo Sympla e na bilheteria do teatro

Duas Conversas

Conhecido nas redes sociais como o Rei das Pegadinhas, Ítalo Sena chega ao Theatro Via Sul com o seu novo show "Duas Conversas". O humorista promete um "show fora do comum", com novo roteiro e atividades em colaboração criativa de Maurício Meireles.

Quando: sexta-feira, 24, múltiplas sessões

sexta-feira, 24, múltiplas sessões Onde: Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335)

Theatro Via Sul (Av. Washington Soares, 4335) Quanto: a partir de R$ 45

a partir de R$ 45 Vendas em Uhuul.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% no ingresso inteira na bilheteria e no site Uhuul.com com o cupom OPOVO40)

Peppa Pig - A Festa

O parque de diversões "Peppa Pig - A Festa" está disponível no Shopping Parangaba durante este mês de férias escolares. Com atividades direcionadas para crianças de 2 a 10 anos, a atração traz cenários e programações infantis inspiradas no desenho animado da porquinha rosa.