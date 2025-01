Tradicional comida portuguesa ganha mais espaço em Fortaleza; saiba onde

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.01.2025: Comes & Bebes. Culinária portuguesa. prattos do Restarante Douro. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Reverenciada mundialmente, a gastronomia oriunda de Portugal se destaca pela diversidade e tradição.

Devido à sua posição geográfica e ao intercâmbio cultural ao longo dos séculos, desde os tempos medievais, essa vertente da culinária europeia tem base alimentar que inclui pão, azeite, vinho, peixes e vegetais. Durante a Era das Grandes Navegações, novos ingredientes foram incorporados - como especiarias asiáticas e produtos vindos das colônias, o que revolucionou a cozinha lusitana.

A partir deste período, surgiram os doces conventuais, advindos dos conventos e marcados pelo uso abundante de gemas de ovos e açúcar. A receita - que se manteve popular desde a criação - surgiu como uma solução criativa encontrada por freiras e monges para aproveitar as claras usadas na produção de hóstias. Outras sobremesas queridinhas pelo público também são os tradicionais pastéis de nata, assim como os ovos moles de Aveiro, o toucinho do céu e a torta de azeitão.

Para além dos doces, um dos grandes protagonistas da mesa portuguesa é o bacalhau que dá origem a pratos tradicionais da cultura como o "Bacalhau à Brás", "Bacalhau com Natas" e "Gomes de Sá". Outros destaques são as sardinhas grelhadas, o "Polvo à Lagareiro" e as "Amêijoas à Bulhão Pato", sempre acompanhados pelo melhor azeite e temperos simples - como coentro, alho e vinho branco.

Mais um destaque lusitano são os queijos - especialmente os da Serra da Estrela, Nisa e Azeitão, todos com Denominação de Origem Protegida (DOP). Para combinar com o sabor, Portugal oferece uma seleção de vinhos, desde os fortificados - como o Vinho do Porto e o Madeira - até os frescos e jovens da Região dos Vinhos Verdes.

Ao atravessar o Oceano Atlântico, essa cultura gastronômica tem ganhado mais espaço, chegando até no cotidiano fortalezense, onde vários restaurantes têm se dedicado a trazer os sabores e tradições lusitanas.

Trazendo os sabores e elementos da culinária portuguesa em Fortaleza, o Restaurante Douro celebra a tradição resgatando a essência do Vale do Douro, uma região vinícola com existência de mais de dois mil anos.

Fundado em 2024, o espaço é fruto de uma conversa entre dois gerentes experientes na área gastronômica. O pontapé foi para o empreendimento foi paixão do empresário Wescley Freitas por Portugal e por vinhos.

Inicialmente pensado para atender 60 pessoas, o restaurante rapidamente expandiu sua capacidade para 120 lugares e conta com a "Varanda Douro", um espaço exclusivo para apreciadores de charutos.

O restaurante disponibiliza diversas variações de preparo do bacalhau com especial, segundo o proprietário, "Bacalhau Entre Rios". A receita mais pedida do cardápio custa R$ 160, sendo servida em 250g de lombo do peixe grelhado finalizado no forno e regado no azeite esporão com batatas, cebola e azeitonas pretas.

Outro destaque é a "feijoada de frutos do mar", oferecida aos sábados, que traz um toque "autêntico e exclusivo da culinária lusitana", como pontua Wescley. O Douro também oferece opções veganas dos típicos pratos portugueses, como a "moqueca do dia veggie" que custa R$ 85.

Já entre as sobremesas, um dos mais tradicionais doces portugueses ganha sua versão fortalezense, o "tocinho do céu". A iguaria vem encantando os clientes com sua textura e sabor de amêndoas.

Douro Fortaleza

Funcionamento: terça-feira a quinta-feira, das 11h50min às 23 horas; sexta-feira e sábado, das 11h50min às 00 horas; e domingo de 11h50min às 16 horas

terça-feira a quinta-feira, das 11h50min às 23 horas; sexta-feira e sábado, das 11h50min às 00 horas; e domingo de 11h50min às 16 horas Onde: Rua Ana Bilhar, 1496 - Meireles

Rua Ana Bilhar, 1496 - Meireles Instagram: @dourofortaleza

Marquês da Varjota

Aos interessados em vivenciar uma experiência inspirada nas tradicionais tascas portuguesas, o Restaurante Marquês da Varjota segue essa proposta. Com azulejos e cerâmicas que convidam a uma imersão na cultura, o espaço surgiu em 1998, primeiramente inaugurado como "O Marquês" na Rua José Lourenço. A busca pela "autenticidade e excelência" da cozinha portuguesa, como pontuam os proprietários, levou o restaurante a se estabelecer na Varjota em 2010. Sob a direção do casal de portugueses Armando e Berta Castro Lopes, o restaurante é uma celebração da tradição portuguesa. A chef, também conhecida como a "Rainha do Bacalhau", é responsável pela execução de receitas como Bacalhau à Lagareiro, Bacalhau com Natas e Bacalhau Entre Rios, pratos mais pedidos. Menu também oferece outras delícias, como Arroz de Marisco e pratos sob encomenda para eventos.

Quando: segunda-feira a domingo, das 11h30min às 23h30min

segunda-feira a domingo, das 11h30min às 23h30min Onde: Rua Frederico Borges, 426 - Meireles

Rua Frederico Borges, 426 - Meireles Instagram: @marques.varjota

Tasquinha Portuguesa

Outro restaurante que resgata a essência lusitana é a Tasquinha Portuguesa, que segue a premissa de unir as raízes de Portugal à hospitalidade cearense. O trabalho de Gabriel Rosa, nascido em Fátima (PT) e sua esposa Irismaria Araújo, cearense, uniram suas culturas e experiências para criar o espaço. Guiados pelas receitas da mãe do proprietário, a tasquinha inova nos pratos juntando a tradição com as técnicas sofisticadas da gastronomia. Entre os sabores que fazem sucesso no restaurante estão o cargo chefe da casa o Bacalhau à Brás que custa R$ 45, assim como os famosos Pastel de Nata que custa R$ 9,10.

Quando: terça-feira a domingo, das 10h às 22 horas

terça-feira a domingo, das 10h às 22 horas Onde: Rua Olavo Bilac, 1032 - São Gerardo

Rua Olavo Bilac, 1032 - São Gerardo Instagram: @tasquinhaportuguesa

Lagar Brasil Restaurante

Outra opção para se conectar às origens portuguesas está no Lagar Brasil, desde 2016 no Bairro de Fátima. Ambientado com elementos da cultura lusitana, o cardápio segue as receitas do chef português António Herculano. Segundo os proprietários, os pratos típicos como Lagareiro, Bacalhau entre rios e a versão do prato com nata estão dentre os favoritos. Para complementar a experiência, uma programação cultural típica portuguesa.