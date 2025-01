Bloco carnavalesco faz festa no Centro de Fortaleza

Foto: Thiago Matine / Estação das Artes / Divulgação Praça dos Correios, no Centro, recebe o Pra Quem Gosta É Bom

Um dos blocos mais aguardados pelo público em Fortaleza, o Pra Quem Gosta é Bom anunciou a primeira apresentação de 2025. Seguindo a tradição da época já conhecida entre os brincantes, o grupo carnavalesco se apresenta neste domingo, 26, na Praça Waldemar Falcão, também conhecida como Praça dos Correios, localizada no Centro.

"Um novo encontro novinho em folha no qual iremos celebrar a vida, a rua, a festa, a fé", pontuou o coletivo na postagem que anunciou a programação. Com início marcado para às 10 horas, o momento também terá participação da DJ Julyanna que promete animar os presentes.

Em 2025, o bloco surge com a frase "Fé na Festa" - utilizado como tema do manifesto: "Reis Magos entram em nossas casas, cantando e dançando em exaltação divina no mesmo compasso que bate o pé do protetor guerreiro caboclo de lança, em sua luta ancestral contra a opressão e no mesmo tom que os devotos do Senhor do Bonfim lavam as escadas".

A entrada é gratuita, mas, quem quiser colaborar com as ações do Ser Ponte pode participar do "PQGÉB Solidário" - levando dois quilos de alimento para um stand que ficará ao lado do palco ou realizando um pix. "Lembramos que nossa festa é gratuita na praça, mas a sua solidariedade pode tornar tudo ainda mais bonito!", diz postagem do bloco.

Pré-Carnaval do Pra Quem Gosta é Bom