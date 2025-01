Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 25 de janeiro

O ANJO Pahaliah

Quem nasce sob esta influência, desenvolve desde cedo uma personalidade muito forte; é um autêntico combatente, lutando sempre pelos grandes ideais. É um grande otimista, mestre na arte de discernir e gosta de viver em paz com todos. Traz para esta vida todas as experiências que já teve, principalmente as ligadas à família e filhos. Não sabe viver só, necessitando para ser feliz, de um companheiro fiel.