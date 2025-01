Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 25 de janeiro (25/01)

Foto: Divulgação Angel History é uma das atrações da Estação das Artes nessa sexta-feira, 21

A boate X Club, localizado na Praia de Iracema, promove neste domingo, 26, o Bloquinho das Bonecas, festa com line up composto por mulheres trans. O evento é comandado pelas DJs Andra, Angel History (foto), MMax e Feh Dantas. A anfitriã é Stella Sales. A festa tem tequila e vodka em dobro até 1 hora da manhã e há lista com entrada gratuita para pessoas trans.

Quando: domingo, 26, às 22 horas

domingo, 26, às 22 horas Onde: X Club (rua Dragão do Mar, 198 - Centro)

X Club (rua Dragão do Mar, 198 - Centro) Mais informações: @xclubfortaleza

Memória

O Coletivo TransTcholagi lança na próxima sexta-feira, 31, a revista 'Memória Transmasculina - Rastros de ê', publicação física e digital que visa evidenciar artistas transmasculinos e não-binários que residem no Ceará. A obra é lançada na terceira edição do Festival Dá Teu Nome, ação do programa Dá Teu Nome, que integra o Núcleo Políticas Afirmativas do Instituto Mirante.

Quando: sexta-feira, 31, às 13h30min

sexta-feira, 31, às 13h30min Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34) Gratuito





Transversais

Está disponível na plataforma de streaming Prime Video o documentário “Fabiana”. Dirigido, produzido e roteirizado por Brunna Laboissière, o longa-metragem retrata a vida de Fabiana Camila Ferreira, mulher trans, lésbica e caminhoneira, na sua última viagem, antes de se aposentar, após 30 anos de estrada. Ela viveu como nômade caminhoneira por todo o Brasil, mas a aposentadoria se aproxima e ela deve deixar para trás suas aventuras na estrada. O filme teve filmagens no Ceará e em outros 9 estados brasileiros.

Onde: Prime Video



Trans Festival

Ocorre neste sábado, 25, a terceira edição do Trans Festival CE, evento de resistência que celebra a arte, a diversidade e a visibilidade trans. A programação e a equipe são totalmente formadas por pessoas trans. A iniciativa visa promover cultura, memória e combate à transfobia. O festival é realizado pelo Coletivo Polo Trans e pelo coletivo Gueto Queen, em parceria com o Centro Cultural Bom Jardim.