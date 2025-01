Programe-se: Confira agenda cultural de domingo, 26 de janeiro (26/01)

Foto: Reprodução/Instagram @fabiolione Fábio Lione

O cantor italiano Fabio Lione apresenta show neste domingo, 26, dentro da programação do Sana 2025, no Centro de Eventos do Ceará. O artista é conhecido por ser o atual vocalista da banda Angra e por já ter passado por grupos como Labyrinth, Athena, Vision Divine, Rhapsody of Fire e Eternal Idol.

Quando: domingo, 26, das 18 às 21 horas

domingo, 26, das 18 às 21 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Ingressos no sympla

O papel do papel

A primeira exposição individual do artista visual e designer gráfico Samuel Tomé está disponível para visitação gratuita. O artista investiga a função do papel como suporte artístico, por meio de desenho, fotografias e vídeo.

Quando: até 17 de março

até 17 de março Visitação: quarta-feira a sexta-feira, das 9h às 18 horas, e, nos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18 horas

quarta-feira a sexta-feira, das 9h às 18 horas, e, nos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18 horas Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Rua José Avelino, 10 - Centro)

Museu de Arte Contemporânea do Ceará (Rua José Avelino, 10 - Centro) Gratuito

Pense

Destaque no cenário do hardcore e do rock independente nacional, a banda Pense apresenta show da turnê "Tudo Que Temos de Lembrar" neste domingo, 26. Com 11 faixas autorais, o grupo promete levar a música pesada a "outro patamar".

Quando : domingo, 26, às 18 horas

: domingo, 26, às 18 horas Onde: Esconderijo Rock Pub (Avenida João Pessoa, 4558 - Damas)

Esconderijo Rock Pub (Avenida João Pessoa, 4558 - Damas) Quanto: a partir de R$ 45

a partir de R$ 45 Venda de ingressos pelo sympla.com

Bloquinho Goxtoso

Ocorre neste domingo, 26, mais uma programação de Pré-Carnaval com o Bloquinho Goxtoso. Com entrada gratuita, a festa é realizada no calçadão do Estoril e tem como atrações a cantora Vitória Fernandez e o DJ Lucas Markis, que leva grandes sucessos para a programação.

Quando: a partir das 16 horas

a partir das 16 horas Onde: Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)

Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema) Mais info: @bloquinhogoxtoso

Anora

Segue em cartaz nos cinemas a comédia dramática "Anora", que retrata a jornada de uma trabalhadora do sexo que conhece e se apaixona por um herdeiro russo, que a pede fidelidade. A paixão dos dois logo é ameaçada com a chegada dos pais do oligarca. O filme foi indicado à seis categorias do Oscar 2025, dentre elas, "Melhor Filme", "Melhor Atriz", "Melhor Direção" e "Melhor Roteiro Original".