horóscopo personare

ÁRIES

Vênus tende a favorecer ajustes íntimos. O momento pode evidenciar sua postura colaborativa e fraterna em prol do trabalho em equipe e da harmonia interpessoal, visto a Lua entre a casa profissional e seu signo, passando pela fase nova.

TOURO

O céu da semana pode evidenciar um momento de reflexões proveitosas, favorecendo o autoaprimoramento frente aos problemas e às demandas profissionais, visto a Lua no eixo espiritual-crise, passando pela fase nova. Vênus tende a exigir discrição social.

GÊMEOS

O exercício criativo pode se revelar gratificante, já que Vênus influencia o setor do trabalho. Você tende a se mostrar mais sensível e altruísta, contribuindo com a harmonia interpessoal, visto a Lua no segmento íntimo-amizades, passando pela fase nova.

CÂNCER

Vênus pode aflorar otimismo. O momento astrológico pode promover colaboratividade frente às demandas do dia a dia, contando com uma mente objetiva e prática, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho, passando pela fase nova.

LEÃO

Procure buscar acordos com o entorno imediato. O momento pode lhe aflorar serenidade perante a vida, contando com maior consciência sobre o que aprimorar em si mesma, visto a Lua no eixo cotidiano-espiritual, passando pela fase nova.

VIRGEM

A rotina pode ficar mais organizada, já que Mercúrio influencia o setor das rotinas. Seu lado generoso e acolhedor tende a aflorar, nutrindo relações amigáveis e comprometidas, visto a Lua no eixo social-íntimo, passando pela fase nova.

LIBRA

Tente valorizar as trocas criativas. O momento pode favorecer o exercício da empatia para afinar os interesses que permeiam as relações desenvolvidas no dia a dia, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase nova, além de Mercúrio na casa social.

ESCORPIÃO

É importante buscar acordos com seus conviventes na gestão do lar, visto que Mercúrio influencia o setor da família. O momento astrológico tende a motivar um prazeroso intercâmbio de ideias e criatividade, visto a Lua no segmento comunicação-cotidiano, passando pela fase nova.

SAGITÁRIO

O pensamento racional pode alinhar o discurso e a empatia rompe barreiras interpessoais, já que Mercúrio influencia a área das ideias. Seu lado generoso e descontraído tende a ficar em evidência, visto a Lua no eixo material-social e sua fase nova.

CAPRICÓRNIO

O diálogo com o entorno tende a ficar prazeroso com Vênus influenciando o setor comunicativo. Este momento tende a lhe motivar a organizar o lar e deixá-lo confortável, zelando pela economia doméstica, visto a Lua entre seu signo e a área familiar.

AQUÁRIO

A economia criativa tende a aflorar com Vênus influenciando a área material. O céu da pode favorecer revisões que lhe ajudem a se aperfeiçoar frente aos problemas e a definir estratégias em prol das suas metas, visto a Lua no eixo crise-ideias, passando pela fase nova.

PEIXES

É fundamental reservar momentos para meditar sobre as dificuldades e para exercitar o autocuidado. O momento pode favorecer a união prática diante de metas, o que ajuda na coletividade, visto a Lua no eixo amizades-material e sua fase nova.