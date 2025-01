O SANTO Santa Ângela Mérici

Nasceu em 21 de março de 1474, em Desenzano del Garda, Itália. Desde pequena, já vivia de oração e penitência. Com o costume de reunir-se com o pai para ouvir sobre a vida dos santos, nutriu devoção a Santa Úrsula. Aos 15 anos, perdeu pais e irmã e precisou morar com um tio. Cinco anos após a morte do tio, retornou para Desenzano. Em 1535, Ângela fundou a Companhia de Santa Úrsula, onde a regra de vida era estar fora do convento dedicando-se à instrução e à educação de mulheres, com voto de obediência ao bispo e à Igreja. A ideia principal de Santa Ângela era que as mulheres se santificassem para santificar a família e a sociedade. Faleceu em 27 de janeiro de 1540, com a idade de 66 anos.