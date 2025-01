Pacatuba recebe festival de cultura a partir desta segunda, 27

Foto: Ankhsz/Divulgação Festival Festejos da Liberdade inicia sexta edição com programação diversa

De 27 de janeiro a 8 de fevereiro, a cidade de Pacatuba, a 34,22 km de Fortaleza, será palco do festival Festejos da Liberdade, realização do Sobrado da Abolição, ponto de cultura com gestão do Instituto Eduardo Campos (IEC).

Toda a programação do evento é gratuita, sendo necessárias inscrições apenas para oficinas e rodas de conversa. O festival promove exposições, rodas de conversa e apresentações artísticas, incluindo espetáculos de música e dança que representam a culminância dos Programas de Formação do Centro Cultural Eduardo Campos, prédio histórico localizado no centro de Pacatuba.

Em sua sexta edição, o Festejos da Liberdade é realizado desde 2018, em alusão ao dia 2 de fevereiro, data de outorga da abolição da escravatura no município, promovendo o reconhecimento do legado ancestral dos povos originários. Esse ano, a festividade contará com artistas de Fortaleza, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Palmácia.

"Esse ano chegamos à sexta edição com a proposta de um festival multicultural", explica a gestora cultural Juliana Ferreira em nota enviada à imprensa.

Festival Festejos

Quando : segunda, 27, a 8 de fevereiro

: segunda, 27, a 8 de fevereiro Onde: Sobrado da Abolição (Rua Maj. Crisanto de Almeida, 1926 - Centro, Pacatuba)

Sobrado da Abolição (Rua Maj. Crisanto de Almeida, 1926 - Centro, Pacatuba) Programação completa: @sobradopacatuba