Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 27 de janeiro (27/1)

Foto: Philippe Antonello/Divulgação Filme 'Conclave' teve oito indicações ao Oscar 2025

Com oito indicações ao Oscar, o suspense "Conclave" está em exibição em cinemas de Fortaleza. A obra acompanha a escolha de um novo Papa. Após a morte inesperada do atual pontífice, o Cardeal Lawrence é encarregado de conduzir o processo confidencial. Os líderes mais poderosos da Igreja Católica de todo o mundo se reúnem nos corredores do Vaticano para participar da seleção, cada um com suas próprias ambições. Lawrence se vê no centro de uma conspiração, desvendando segredos que ameaçam as fundações da Igreja.

Quando e onde: Ingresso.com





Exposição

Está disponível para visitação na Caixa Cultural Fortaleza a mostra "O Amanhã Não Existe", do fotógrafo francês Denis Rouvre. A exposição convida o público a refletir sobre sustentabilidade e a capacidade humana de transformação frente às adversidades. Na exposição, mais de 50 fotografias foram produzidas no Ceará, com personagens reais e imaginários, apresentados como heróis.

Quando: visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até 20 de abril

visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 20 horas, e aos domingos e feriados, das 10h às 19 horas; em cartaz até 20 de abril Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Paddington

O filme de comédia e aventura "Paddington: Uma Aventura Na Floresta" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. Paddington deixa Londres e viaja à sua terra natal na América do Sul para visitar sua tia Lucy, que agora reside no Lar para Ursos Aposentados. No entanto, o que seria uma pacata temporada de férias se transforma em uma aventura emocionante quando um mistério os mergulha em uma jornada inesperada pela floresta amazônica e até os picos das montanhas do Peru.

Quando e onde: Ingresso.com

Terra de Gelo

O RioMar Fortaleza continua com a atração "Iceland". São mais de 30 toneladas em esculturas interativas de gelo.

Quando: de segunda a sexta, das 15h às 21 horas, e sábados e domingos, das 13h às 21 horas

de segunda a sexta, das 15h às 21 horas, e sábados e domingos, das 13h às 21 horas Onde: Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 129,90 (inteira) e R$ 64,90 (meia); vendas no Sympla





Nós no Batente

Está disponível no YouTube a nova temporada da websérie documental "Nós no Batente", produzida pelo Hub Cultural Porto Dragão. O projeto apresenta artistas e coletivos do Ceará que representam a potencialidade do viver da arte. Nesta sexta edição, a série viaja entre tradições de territórios, cultura alimentar, moda indígena e cinema popular. Com episódios novos cada terça-feira, já foram retratadas as trajetórias de Rodrigo Tremembé e Mestre Martônio Holanda.

Quando: novos episódios a cada terça-feira, às 12 horas

novos episódios a cada terça-feira, às 12 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão no YouTube

Literatura

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio Literário Máquina de Contos. Três autores inéditos terão seus contos publicados no site Máquina de Contos e ganharão prêmio de R$ 2 mil, bem como os vencedores participarão de um livro com mais 10 contos laureados com menção honrosa. São aceitos textos inéditos, com temática livre, de autores brasileiros com mais de 18 anos. O livro terá versão física e digital.