Edições Demócrito Rocha lança novos títulos da Coleção Terra Bárbara

A segunda etapa de lançamentos da Coleção Nova Terra Bárbara acontece nesta terça-feira, 28, no Espaço O POVO de Cultura & Arte, às 19 horas. O evento marca a estreia de cinco novos livros que rememoram a vida das personalidades cearenses Alba Valdez (escrito por Keyle Sâmara Ferreira de Souza), Francisco José de Abreu Matos (escrito por Mary Anne Bandeira), Juvenal Galeno (escrito por Raymundo Netto), José Alcides Pinto (escrito por Carlos Vazconcelos), e Suzana de Alencar Guimarães (escrito por Carmem Débora Barbosa).

"Nesses 25 anos, mais de 60 títulos foram publicados, sendo muitos deles, apesar de sua modesta aparência de 'livro de bolso', referências para pesquisa desses personagens. Ouso dizer que algumas dessas pesquisas tiveram como pontapé a leitura, às vezes despretensiosa, dos frutos dessa coleção", diz Raymundo Netto - que, além de assinar biografias, é o responsável pela organização e coordenação da Nova Terra Bárbara.

Série especial das Edições Demócrito Rocha (EDR), a nova coleção foi idealizada para celebrar os 25 anos do projeto de biografias da organização, idealizado pelo biografo e jornalista Lira Neto. São mais de duas décadas resgatando histórias de figuras fundamentais para diversas áreas do conhecimento no Ceará: política, literatura, música, educação.

Produtor cultural, colunista do O POVO, gerente editorial e gestor de projetos da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Raymundo acompanhou também a primeira etapa da coletânea, que foi publicada em outubro de 2024. Biografias de Adísia Sá (escrita por Luiza Helena Amorim), Emília Freitas (escrita por Alcilene Cavalcante), Gerardo Mello Mourão (escrita por Rodrigo Marques), Henriqueta Galeno e Nacélio Limaverde (ambas de Natércia Rocha) foram os títulos lançados na primeira fase.

"Nenhuma biografia é certeira". A afirmação dada por Raymundo durante o lançamento dos primeiros livros da Coleção Nova Terra Bárbara e adicionava um detalhe de expectativa para as futuras trajetórias de personalidades, conhecidas ou não, que teriam suas vivências analisadas e contadas por profissionais interessados em resgatar a história.

Autora da biografia de Suzana de Alencar Guimarães - jornalista, primeira mulher membro da diretoria da Associação Cearense de Imprensa, primeira mulher a escrever uma reportagem no O POVO e primeira mulher a estudar da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) -, Carmem Débora Barbosa reflete a coleção como um "reconhecimento da história dela e da pessoa que ela foi".

Graduada em Letras e mestre em Educação Brasileira, ambos pela UFC, Débora argumenta que uma das razões em contribuir para com o perfil de Suzana na coleção foi por sentir que ela é uma pessoa "esquecida" pela história. "Além de jornalista, ela foi cronista, crítica de arte, foi feminista (tendo participado dos primeiros congressos feministas no Rio de Janeiro, com a Henriqueta Galeno e outras mulheres), mas não há registro sobre ela. Então, isso era uma coisa que mexia comigo e que eu sentia a necessidade de 'iluminar' a história dessa mulher", conta, acrescentando que o laço familiar que tem com Suzana, sua tia-avó, fortaleceu o interesse na pesquisa.

Raymundo Netto, que assina a biografia do poeta Juvenal Galeno, adianta que o "Terra Bárbara", tanto a coleção inaugural como a nova, é um acervo de "grande importância" para permanência e manutenção desses personagens que possuem notoriedade histórica. "Tudo isso possibilita o enriquecimento daquilo que pode ou que é produzido pelos(as) bons(as) pesquisadores(as), cabendo a eles(as) o seu conhecimento, apuro, criticidade e capacidade de análise, pois é um trabalho seríssimo e importante não apenas a essa geração".

À fala do escritor, Débora acrescenta a relevância das obras para as atuais e futuras gerações: "é essencial que esse material chegue a mais pessoas, principalmente nas escolas. Temos que nos lembrar das histórias dessas pessoas, que foram agentes de importância, em várias áreas, tanto no Ceará como no Brasil".

O renomado biógrafo cearense Lira Neto foi o responsável pela idealização da Coleção Terra Bárbara quando foi coordenador das Edições Demócrito Rocha (EDR), há mais de duas décadas.





Lançamento da Coleção Nova Terra Bárbara

Quando: terça-feira, 28, às 19 horas

terça-feira, 28, às 19 horas Onde: Espaço O POVO de Cultura e Arte (avenida Aguanambi, 282 - Joaquim Távora)

Espaço O POVO de Cultura e Arte (avenida Aguanambi, 282 - Joaquim Távora) Evento gratuito

