Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 28 de janeiro

O SANTO São Tomás De Aquino

Nasceu em 1225, no castelo de Roccasecca, sul do Lácio. De nobre família, teve ótima formação. O desejo de seu pai era que Tomás fosse abade do mosteiro de Montecassino, mas ele quis se tornar frade dominicano. Enviado para Paris para estudar teologia, foi discípulo do mestre Alberto Magno. Na Colônia, Tomás teve contato com as obras de Aristóteles. Em 1259, no Capítulo Geral dos Dominicanos em Valenciennes, foi membro de uma comissão que estabeleceu o programa de estudos na Ordem. Papa Urbano IV comissionou a ele a composição dos textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi. Em dezembro de 1273, Tomás decidiu não escrever mais, porque havia entendido que tudo o que escreveu não passava de "monte de palha". Faleceu na abadia de Fossanova, aos 49 anos.