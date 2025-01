Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 28 de janeiro (28/01)

Foto: Igor Ribeiro/Divulgação Centro de Exportadores, arquiteto Neusdon Braga

Compõe a programação do Festival Alberto Nepomuceno nesta terça-feira, 28, a visita guiada à exposição "Neudson Braga e o modernismo arquitetônico em Fortaleza", que está instalada no Museu de Artes da UFC (Mauc). A mostra homenageia, entre outros arquitetos, Neudson Braga, que é um dos fundadores da escola de Arquitetura da UFC e que completa 90 anos em junho deste ano.

Quando: terça-feira, 28, às 14h30min

terça-feira, 28, às 14h30min Onde: Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Museu de Arte da UFC (Av. da Universidade, 2854 - Benfica) Gratuito

Mais informações: @soufanfestival

5 a Seco

Estão disponíveis os ingressos para o show da banda 5 a Seco, que estará em Fortaleza no dia 30 de abril. A apresentação é a primeira que o grupo faz pela turnê de lançamento do álbum "Sentido". O coletivo é formado pelos músicos Vinicius Calderoni, Tó Brandileone, Pedro Viáfora, Pedro Altério e Leo Bianchini.

Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$75

a partir de R$75 Vendas pelo Sympla

Poesia de Casa

Segue disponível, até 6 de fevereiro, a exposição "Poesia de Casa", do poeta cearense Samuel Facundo. A mostra propõe uma experiência sensorial por meio de poemas autorais e alterais. Gratuito.

Quando: das 10h às 17 horas, de terça-feira a sexta-feira; e das 10h às 16 horas; nos sábados e domingo

das 10h às 17 horas, de terça-feira a sexta-feira; e das 10h às 16 horas; nos sábados e domingo Onde: Centro Cultural Casa Barão de Camocim (Rua Gen. Sampaio, 1632 - Centro)

Mostra de Teatro

O espetáculo infantil "O Aniversário do Palhaço" (foto) e a montagem "Tétrico" serão exibidos dentro da Mostra de Teatro Pará-Fortaleza, que acontece no Teatro Dragão do Mar. As sessões acontecem às 17h30min e às 20 horas, respectivamente. A direção é de Fernando Rassy e Isaac Serrão.

Quando: terça-feira, 28, sessões às 17h30min e às 20 horas

terça-feira, 28, sessões às 17h30min e às 20 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito





Literatura

Estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio Literário Máquina de Contos. Três autores inéditos terão seus contos publicados no site Máquina de Contos e ganharão prêmio de R$ 2 mil, bem como os vencedores participarão de um livro com mais dez contos laureados com menção honrosa. São aceitos textos inéditos, com temática livre, de autores brasileiros com mais de 18 anos. O livro terá versão física e digital.

Quando: inscrições até 23 de abril; resultado final em 4 de junho

inscrições até 23 de abril; resultado final em 4 de junho Onde: maquinadecontos.com.br/premio