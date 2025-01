Evento gratuito do jogo Pokémon GO acontece em Fortaleza em março

Foto: Divulgação/Niantic O evento presencial terá atividades interativas e brindes. Participação é gratuita

Nos dias 1º e 2 de março, Fortaleza recebe um evento presencial do jogo Pokémon GO. Celebrando regiões originais da série, a "GO Tour: Unova - Global" acontece no Parque do Cocó, reunindo fãs do jogo de realidade aumentada. O horário ainda não foi confirmado e a entrada é gratuita.

Em 2025, o território escolhido é Unova, a região de Pokémon Black e White, e as estrelas serão os personagens Reshiram e Zekrom, que, pela primeira vez, poderão se fundir com Kyurem para obter suas formas Preta e Branca.

A partir do dia 24 de fevereiro, todos os jogadores receberão o Passe Tour sem custos. Segundo a Niantic, empresa responsável pelo evento, na ocasião haverá "Poképaradas físicas", bandeiras dos times e brindes.

Marcarão presença nos dois dias de celebração os criadores de conteúdo Fabio Pelozinn e Felipe Camargo, do Canal 40, para encontrar fãs, tirar fotos e liderar atividades para a comunidade.

"Esperamos que esta celebração, em ritmo de Carnaval, consiga atrair o público não só da Capital, mas de diversas outras cidades do Nordeste", afirma Eric Araki, country manager da Niantic no Brasil. Pokémon GO é gratuito, e segue disponível para dispositivos Android e iOS.

