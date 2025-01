Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 29 de janeiro (29/1)

Foto: Alan Souza/Divulgação Barlavento Cia de Artes Cênicas apresenta espetáculo "Pintosas" no Theatro José de Alencar

Com entrada gratuita, o Theatro José de Alencar recebe nesta quarta-feira e quinta-feira, 29 e 30, o espetáculo "Pintosas", apresentado pela Barlavento Cia de Artes Cênicas. Definido como "um grito em defesa e denúncia" contra o preconceito, a peça é fruto da pesquisa autobiográfica de Jessi Almeida e Anderson Vieira, dois bailarinos pretos, periféricos, gays e afeminados.

Quando : quarta-feira e quinta-feira, 29 e 30, às 19 horas

: quarta-feira e quinta-feira, 29 e 30, às 19 horas Onde : TJA (Rua Liberato Barroso, 525, Praça José

de Alencar, Centro)

: TJA (Rua Liberato Barroso, 525, Praça José de Alencar, Centro) Gratuito, com distribuição pelo Sympla

Pula Pula Park

Segue disponível, no Shopping Iguatemi Bosque, a atração internacional Pula Pula Par. O parque funciona com 14 brinquedos - incluindo o Big Jump, um escorregador inflável de 30 metros de altura, barco pirata, universo jurássico e selva encantada. O espaço é dedicado para adultos e crianças e tem área com mais de 5 mil m².

Quando : quarta-feira, 31, das 18h às 22 horas

: quarta-feira, 31, das 18h às 22 horas Onde : àrea externa do Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: àrea externa do Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Quanto : a partir de R$ 39,99

: a partir de R$ 39,99 Vendas em: ingressos.pulapulapark.com





Memória O POVO

Nesta quarta-feira, 29, estreia mais um episódio da segunda temporada do projeto audiovisual "Memória O POVO", produto original do O POVO . Desta vez, o cearense em destaque é o compositor Ricardo Bezerra, que conta os bastidores do surgimento do histórico álbum "Maraponga", de sua autoria, lançado em 1978 e com direção musical assinada por ele, Raimundo Fagner e Hermeto Pascoal.

Quando : quarta-feira, 29

: quarta-feira, 29 Onde: O POVO+

Yoga ao Pôr do Sol

A Pinacoteca do Ceará oferece nesta quarta-feira, 29, um espaço de relaxamento para a prática meditativa Hatha Yoga, com a professora Raquel Amapos. A proposta é promover um momento de pausa no meio da semana para o público. O evento acontece no pátio do museu e é voltado para pessoas de todas as idades. Além disso, o momento também é de apreciação do pôr do sol e tem previsão de início às 17h30min, com 20 vagas por ordem de chegada.

Quando : quarta-feira, 29, às 17h30min

: quarta-feira, 29, às 17h30min Onde : Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito

Mais informações: @pinacotecadoceara





FreakFlow

A Arena Dragão do Mar recebe nesta quarta-feira e quinta-feira, 29 e 30, mais uma apresentação do projeto Circo em Cena. Desta vez, os artistas Carol Vieira e Wislei Sheldon performam "FreakFlow", um espetáculo que mistura elementos do universo circense à adrenalina das pirofagías e promete impressionar com habilidade.

Quando : quarta-feira e quinta-feira, 29 e 30, a partir das 19h30min

: quarta-feira e quinta-feira, 29 e 30, a partir das 19h30min Onde : Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Arena Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito