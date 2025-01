Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 30 de janeiro

Quem nasce sob esta influência, possui serenidade, moderação, equilíbrio, autocontrole, harmonia e paciência. Assim, consegue com mais facilidade que os outros, estabilidade emocional, profissional e material. Benevolente mesmo com os inimigos, vive de maneira plena, tem alegria e prazer em viver. Sua vida não tem travas ou limites. Geralmente um autodidata, é bem informado sobre qualquer assunto.

O SANTO Santa Jacinta Marescotti

Tinha como nome de batismo Clarice e nasceu no ano de 1585, em Roma. Pertencia a uma família nobre e religiosa. Ainda menina, foi educada numa escola franciscana e tinha o desejo de casar e constituir família. Conheceu um jovem marquês por quem se apaixonou, mas ele casou com Ortênsia, sua irmã mais nova. Decepcionada, Clarice não perdoou o pai por ter entregue à irmã o homem com quem ela queria se casar. Entregou-se ao pecado, mas seu pai a enviou ao mosteiro de São Bernardino, em Viterbo. Lá, recebeu o nome de Jacinta e submeteu-se ao hábito. Professou seu voto de castidade, mas não abriu mão das roupas refinadas nem de uma moradia. Com o assassinato do pai, abriu mão do luxo e dedicou-se ao Senhor. Faleceu em 30 de janeiro de 1640.