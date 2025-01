Pré-Carnaval em Fortaleza: veja agenda de festas do fim de semana

Foto: Thiago Matine/Divulgação Cantora Di Ferreira participa da abertura do pré-Carnaval da Estação das Artes

Agora é oficial! A temporada de Ciclo Carnavalesco explode na cidade e Fortaleza já está preparada para receber as diversas atrações que se espalham pelos bairros.

Com grupos, bandas e cantores de relevância local e nacional, a festividade carnavalesca tem início nesta sexta-feira, 31, com a abertura do Pré-Carnaval promovido pela Prefeitura de Fortaleza.

Realizado na Praça do Ferreira, o evento gratuito terá apresentação do bloco Luxo da Aldeia, que promete animar o local e divertir o público a partir das 18 horas. Na sequência, o sambista Jorge Aragão desembarca na Capital com o melhor do pagode e samba brasileiro.

Abrindo as celebrações do mês de fevereiro, este sábado, 1º, tem eventos públicos e festas fechadas, como o Emoções de Verão, que traz na programação Leo Santana, Thiago Freitas, Davizão e o grupo Elas no Pagode.

Já a novidade deste ano é a descentralização dos polos do Ciclo Carnavalesco, que promove um show gratuito da cantora Solange Almeida no bairro Conjunto Ceará e show de Mart'nália na Praia de Iracema.





Sexta-feira, 31

Pré-Carnaval de Fortaleza

Com: Luxo da Aldeia e Jorge Aragão

Quando: a partir das 18 horas

Onde: Praça do Ferreira (rua Floriano Peixoto, s/n - Centro)

Gratuito

Vibe Pré-Carnaval

Com: Bloco Unidos da Cachorra

Quando: a partir das 19 horas

Onde: RioMar Kennedy (avenida Srg. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Mais informações: @riomarkennedy

Gratuito



Sábado, 1º

Pré-Carnaval de Fortaleza

Com: Bloco Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas, Bloco Bonde Batuque, Bloco Camaleões do Vila, As Serpentinas, Belinho, Marcos Lessa e Mart'nália

Quando: às 15 horas

Onde: Aterro da Praia de Iracema (avenida Historiador Raimundo Girão, 800 - Praia de Iracema)

Gratuito

Pré-Carnaval de Fortaleza

Com: Numalaje, Belinho e Solange Almeida

Quando: às 17 horas

Onde: Polo do Conjunto Ceará (avenida Ministro Albuquerque Lima, 727)

Gratuito

Pré-Carnaval do Bloco Unidos da Cachorra

Quando: às 16 horas

Onde: Aterro da Praia de Iracema (avenida Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)

Mais informações: @unidosdacachorra

Gratuito

Pré-Carnaval do Dragão

Com Bloco Chico Chico da Matilde

Quando: às 18 horas

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Mais informações: @dragaodomar

Gratuito

Pré-Carnaval na Estação das Artes

Com DJs Indgri e May, Banda Pira convida Di Ferreira

Quando: às 18 horas

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Mais informações: @estacaodasartes.ce

Gratuito

Grand Folia

Com Vânio Bahia

Quando: às 18h30min

Onde: Grand Shopping (avenida Frei Cirilo, 3840 - Messejana)

Mais informações: @grandshoppingce

Gratuito

Lions Folia

Com DJs Lolost, Ddzin, Viúva e Negona

Quando: às 22 horas

Onde: Praça dos Leões (rua General Bezerril, 367 - Centro)

Mais informações: @barculturallions

Gratuito



Domingo, 2

Cortejo Iracema Bode Beat

Com: DJs Bugzinha, Priscilla Delgado, Babadinho e Iracema Bode Beat

Quando: a partir de 12 horas

Onde: No Mar de Rosas (rua dos Tabajaras, 542 - Centro)

Infor: @iracemabodebeat

Gratuito

Pré-Carnaval na Estação das Artes

Com: Feira Mais Vinil Especial Carnaval, DJ Biruta, Grupo Dom 71 e Samba Kanjerê

Quando: a partir das 10 horas

Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Infor: @estacaodasartes.ce

Gratuito

Bloquinho Goxtoso

Com: Silvano, Bloco da Camaleoa e DJ Renata Dib

Quando: a partir das 16 horas

Onde: Estoril (rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)

Infor: @bloquinhogoxtoso

Gratuito

Pré-Carnaval do Riomar

Com: Superbanda e cover Bell Marques

Quando: a partir das 16 horas

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Infor: @riomarfortaleza

Gratuito

Arena Iracema