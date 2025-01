Programe-se: confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: New Line Cinema/Divulgação Cinemas de Fortaleza reexibem a partir desta quinta-feira, 30, o filme "Seven: Os Sete Pecados Capitais"

Seven

Cinemas de Fortaleza reexibem a partir desta quinta-feira, 30, o filme "Seven: Os Sete Pecados Capitais". Na trama, dois policiais, sendo eles um jovem e impetuoso e o outro maduro e prestes a se aposentar, são encarregados de uma perigosa investigação: encontrar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos sete pecados capitais. O filme é estrelado por Brad Pitt e Morgan Freeman.

Quando e onde: Ingresso.com

Nelson Mandela

Este é o último fim de semana disponível para conferir o musical infanto-juvenil "Menino Mandela" na Caixa Cultural Fortaleza. O espetáculo apresenta a infância e o legado do líder sul-africano Nelson Mandela.

Quando: sexta-feira, 31, e sábado, 1º, às 19 horas; domingo, 2, às 18 horas

Mandingueira

A multiartista Pedra Silva celebra dez anos de produção e pesquisa artística com diferentes ações, entre elas a mostra individual "Mandingueira". A exposição é apresentada no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) e reúne obras com narrativa "contra-colonial nas artes visuais", tomando os saberes de terreiro como fonte epistemológica.

Quando: quarta a sexta-feira, das 9h às 18 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 13h às 18 horas

Teatro

O grupo Gepi apresenta neste fim de semana o espetáculo "Meus Três Irmãos Mortos". A peça não é recomendada para menores de 16 anos e reúne temas sensíveis. Mariana e seus irmãoes reviram temas como amor, violência, suicídio, sexo, vagalumes e o fim do mundo.

Quando: sábado, 1º, e domingo, 2, às 19 horas

Intacta

O Theatro José de Alencar (TJA) é palco neste fim de semana do espetáculo de humor "Intacta", do ator e comediante cearense Denis Lacerda. O artista divide a cena com sua drag queen Deydianne Piaf. Denis apresenta números de dublagem de nomes como Solange Almeida e Britney Spears, em meio aos causos de sua "infância-viada", sua família religiosa, descobertas da sexualidade e a arte drag.

Quando: sexta-feira, 31, sábado, 1º de fevereiro e domingo, 2, às 19h30min

Estúdio Aberto

É realizada nesta quinta-feira, 30, a terceira edição do projeto Estúdio Aberto, promovido pelo estúdio Estação Fronteira. O cantor e compositor Edinho Vilas Boas (foto) e o maestro, compositor e multi-instrumentista Luciano Franco fazem show intimista. O repertório reúne músicas de Luciano Franco, Edinho Vilas Boas e de parceiros.

Quando: quinta-feira, 30, às 19 horas

Festival Barroco

A Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) realiza o primeiro concerto oficial da Temporada 2025 no Theatro Via Sul Fortaleza. Intitulado Festival Barroco, o concerto homenageia importantes compositores do período Barroco. No repertório, são lembrados nomes como Vivaldi, Corelli, Bach e Handel.