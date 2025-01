Ivete Sangalo dá a largada no Carnaval do BBB 25

Foto: Mauricio Fidalgo Ivete dá o pontapé inicial no Carnaval do BBB

A um mês do início da maior festa popular brasileira, o 'Big Brother Brasil' recebe aquela que é um dos grandes símbolos do Carnaval. Veterana no palco do BBB, Ivete Sangalo chega ao programa neste sábado, dia 1º, com a energia lá em cima. A cantora traz no repertório seu último lançamento, "Energia de Gostosa", além de sucessos recentes, como "Cria da Ivete" e "Macetando", e clássicos da carreira no Axé Music. Relembrando sua entrada triunfal no palco do Maracanã em 2006, a artista chega à casa do reality em cima de uma moto, pronta para agitar a noite.

Com direito a confete, serpentina e figurinos despojados para os participantes, a festa comandada por Veveta traz referências dos Carnavais de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Após o show da cantora, o palco do BBB exibe a representação de um clássico trio elétrico do carnaval da capital baiana. O Rio de Janeiro aparece no cenário com elementos que remetem às praias cariocas, enquanto a capital paulista tem seu design simbolizado do outro lado da pista de dança. O evento também usa novas tecnologias com LEDs em formatos diferenciados. Durante a festa, os brothers e sisters ainda poderão fazer pedidos de aperitivos que remetem às três cidades.

O BBB 25 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O reality vai ao ar na TV Globo de segunda-feira a sábado, depois de "Mania de Você", e domingos após o "Fantástico". O Multishow exibe diariamente 60 minutos, ao vivo, logo após o fim da exibição da TV Globo. A votação do programa acontece exclusivamente no Gshow. (Agência TV Globo)