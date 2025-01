Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 31 de janeiro (31/01)

Foto: Ateliê de Criação/Divulgação MIS CE lança "MoneraFungi", obra realizada ao longo do Ateliê de Criação

Compondo a programação da Mostra "Transmutações" do Museu da Imagem e do Som, estreia nesta sexta-feira, 31, a obra audiovisual "MoneraFungi", resultado do trabalho de finalização do Ateliê de Criação. Com intenção de construir um outro mundo possível, o projeto conta a história de um grupo de pessoas que é excluído de um banquete na alta sociedade cearense. Além disso, a obra debate sobre acessos políticos e sociais das pessoas transgênero e não binárias na sociedade.

Quando: sexta-feira, 31, das 17 às 20 horas

sexta-feira, 31, das 17 às 20 horas Onde: MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Batalha do Dragão

Acontece nesta sexta-feira, 31, mais uma Batalha do Dragão, realizada em parceria com o rapper e produtor musical Erivan Produtos do Morro. O encontro acontece mensalmente visando reunir MCs para promover um duelo de rimas de improviso e divulgar a cultura do Hip Hop no Estado. Vence a competição quem demonstrar mais intimidade com palavras e destreza no pensamento.

Quando: sexta-feira, 31, às 18 horas

sexta-feira, 31, às 18 horas Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (Rua. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Espaço Rogaciano Leite Filho (Rua. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Ariadne

Propondo um desbravamento de si e do mundo, o espetáculo "Ariadne - cartografias de um labirinto" chega ao Centro Cultural Bom Jardim nesta sexta-feira, 31. Nele, a artista desenvolve a ideia de que cada ser humano possui um fio chamado de intuição, cor, temperatura, e tamanho inifino.

Quando: sexta-feira, 31, às 19h30min

sexta-feira, 31, às 19h30min Onde: Teatro Marcus Miranda CCBJ (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Teatro Marcus Miranda CCBJ (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Gratuito

Mais informações: @centroculturalbomjardim





Pré-Carnaval

O RioMar Kennedy realiza nesta sexta-feira, 31, um novo "Esquenta de Carnaval", com a presença do Blobo Unidos da Cachorra. O evento compõe a programação carnavalesca do shopping, que segue até o fim do período carnavalesco com apresentações musicais gratuitas que acontecem na Praça de Alimentação.

Quando: sexta-feira, 31, a partir das 19 horas

sexta-feira, 31, a partir das 19 horas Onde: Praça de Alimentação - Piso L3 (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)

Praça de Alimentação - Piso L3 (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito

Mais informações: @riomarkennedy

Sendo Assim

Começa nesta sexta-feira, 31, mais uma temporada do projeto "Jazz em Cena", com show do saxofonista Bob Mesquita. O artista se apresenta no BNB Clube, onde lança o disco instrumental "Sendo Assim". Além de Bob, o palco recebe os músicos Stênio Goncalves (guitarra), Lucas Marques (contrabaixo) e Di Steffano (bateria), entre outros convidados.

Quando: sexta-feira, 31, às 19 horas

sexta-feira, 31, às 19 horas Onde: Teatro Marcus Miranda (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)

Teatro Marcus Miranda (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Gratuito

Mais informações: @centroculturalbomjardim