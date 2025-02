Coletânea reúne contos de fadas eslavos em edição luxuosa

Foto: DIVULGAÇÃO/EDITORA WISH Coletânea feita por editores, curadores e tradutores brasileiros reúne os melhores contos de fadas eslavos em edição luxuosa

Os povos eslavos são tão enigmáticos quanto ricos culturalmente. A abundância de territórios, cores e condutas se reflete em uma literatura complexa - porém pouco difundida no Brasil. "Por muitos anos, não tivemos acesso ao folclore eslavo devido ao alfabeto diferente e às barreiras políticas no Leste Europeu.

Foi apenas próximo ao século XX que muitas dessas obras começaram a ser publicadas e traduzidas para nosso alfabeto e outros idiomas", explica Marina Ávila, publisher da Editora Wish - responsável pela tradução para o português e publicação de uma coletânea reunindo os "melhores contos de fadas eslavos".

O livro - elaborado em edição luxuosa - integra coleção que já trouxe para a língua portuguesa textos celtas, asiáticos e nórdicos. Os eslavos são um grupo constituído em localidades que atualmente circundam países como Rússia, Polônia, Croácia, Eslováquia, Sérvia e Ucrânia.

O deslocamento contínuo entre os territórios - entretanto - contribuiu para a formação de um folclore pautado por criaturas míticas, florestas densas, neve e vilarejos. "Os contos de fadas se constituem um dos meios ideais para compreender essa riqueza cultural por ser repositório de séculos de interações e transformações do mundo eslavo", diz Alexander Meireles da Silva, doutor em Literatura Comparada e professor da Universidade Federal de Catalão.

Contos de fadas também são feitos para leitores aldutos

O pesquisador ressalta que, embora comumente os contos sejam considerados produções destinadas às crianças como público-alvo prioritário, as verdades universais e atemporais ultrapassam as fronteiras da faixa etária infantil. "Ao lermos um conto de fada para nossas crianças também nos conectamos com questões que dialogam com nossos desejos, medos e ansiedades por meio de arquétipos na forma de bruxa, príncipes, camponesas e monstros", afirma Alexander, que assina o prefácio de "Os Melhores Contos de Fadas Eslavos".

No caso das produções eslavas temos como elemento extra a falta de filtros, conforme elucida o tradutor Luiz Henrique Batista. "São contos de fadas, mas sem nenhum receio de abordar temas como violência, pobreza e relações incestuosas, até mesmo forçadas. Acredito que sejam um reflexo da vida dura que os povos antigos levavam, enfrentando invernos inimagináveis para nós, sul-americanos, além de conflitos e revoluções constantes", pontua.

A ferocidade é encontrada nos 20 textos que formam o livro - incluindo narrativas de personagens como a bruxa Baba Yaga, o Pássaro de Fogo, Marya Morevna, Koschei, o Imortal e a Norka. Todas figuras diferentes das clássicas Cinderela, Bela Adormecida e Branca de Neve.

As criações populares dos povos eslavos - passadas oralmente entre gerações e territórios - são locais para a coexistência entre cristianismo e paganismo. "Encontramos dragões lutando contra padres, homens santos encontrando ninfas e bruxas ascendendo ao céu", explica Alexander, que também é produtor de conteúdo do canal do Youtube Fantasticursos.

Entre os textos selecionados para a coletânea - que foi fomentada a partir de financiamento coletivo - estão algumas produções originadas do território ucraniano. Marina Ávila clarifica que, considerando o conflito encabeçado pela Rússia, a editora considerou adiar o projeto que já estava com pesquisas em andamento - mas, em razão da importância histórica, a campanha foi iniciada e o livro lançado em dezembro.

Desde 2022, a ocupação militar em larga escala realizada pelos russos, sob liderança do presidente Vladimir Putin, já deixou milhares de mortos e incontáveis feridos no território ucraniano. "É inconcebível que alguém possa justificar uma invasão e a morte de inocentes com base em questões históricas, já que quase todos os países têm um passado com guerras e massacres", finaliza Marina.

A tradução como desafio

O tempo levado para gestar uma obra como "Os Melhores Contos de Fadas Eslavos" é longo em função das delicadas etapas desenvolvidas muito antes de enviar o livro para impressão. O primeiro passo é selecionar os textos que integram uma obra desse porte e, depois, iniciar a etapa de tradução das histórias em idiomas estrangeiros para a língua portuguesa. "Quando se trata de uma cultura totalmente diferente da nossa, no caso, a eslava, adiciona-se uma camada extra de dificuldade, que é trazer isso também na maneira mais íntegra possível", pontua o tradutor Luiz Henrique Batista.

O tradutor Paulo Noriega, que também trabalhou no livro, classifica o processo como "um desafio e tanto". Dentro das técnicas utilizadas está a leitura de materiais sobre os autores dos contos - "para tentar pegar sutilezas de suas histórias". Pois, segundo ele, muitas vezes, uma boa preparação é munir-se da bagagem cultural presente nos países de onde são originárias as narrativas.

"Outro aspecto muito marcante e que pode ser observado foi a presença de figuras mitológicas e muito características, como Baba Yaga, a Ave de Fogo, o Pai Inverno e a princesa Vasilissa", explica Paulo Noriega.

Apesar da riqueza cultural dos povos eslavos, diz Luiz Henrique Batista, não são tantas as narrativas que chegam ao território brasileiro quando comparamos com países como Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. "Muitos leitores nem imaginam que existam tantos contos de fada advindos de diferentes culturas, o quão diferentes - ou similares - eles podem ser", finaliza o tradutor.

Os Melhores Contos de Fadas Eslavos