Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 1° de fevereiro

O comprometimento comunitário tende a lhe guiar frente ao encontro lunar com Saturno, Netuno e Vênus, o que leva ao amadurecimento de questões de interesse coletivo e uma comunicação otimista e assertiva. Tente cuidar das suas necessidades emocionais.

Sua capacidade de ação pode se elevar nesta fase, revestida de um apurado senso de responsabilidade e uma sensibilidade criativa que ajuda com a qualidade dos resultados. Busque se harmonizar com o entorno imediato.

Tente cultivar otimismo e valorizar experiências que lhe elevem do ponto de vista humano e espiritual. A busca por conhecimento e amadurecimento tende a guiar você frente ao encontro lunar com Saturno, Netuno e Vênus, o que nutre a autoconfiança e expande seus horizontes.

Busque valorizar a fruição cultural, sobretudo em companhias seletas. A Lua em harmonia com Saturno, Netuno e Vênus promove maturidade emocional e uma visão estratégica que lhe ajuda a administrar melhor os desafios.

Você tende a buscar conexões profundas nos relacionamentos, contribuindo com parcerias compromissadas e fraternas, além de ações coletivas miradas às metas em comum. Valorize também os vínculos afetivos.

A criatividade mirada aos projetos pessoais tende a contribuir com resultados arrojados e de qualidade. Os astros lhe despertam proatividade, ao mesmo tempo em que expandem sua percepção e lhe deixam acessível aos intercâmbios culturais.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Razão e sensibilidade se complementam em proveito do discurso e do trato interpessoal, levando-lhe ainda a extrair significados profundos das suas vivências. Marte em harmonia com outros astros lhe desperta assertividade e colaboratividade.