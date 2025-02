Mart'nália leva samba e pagode para a Praia de Iracema no sábado, 1º

Foto: Nil Caniné/Divulgação Mart'nália faz show gratuito no Ciclo Carnavalesco de Fortaleza

Após encontro na Praça do Ferreira na última sexta-feira, 31 de janeiro, com o “poeta do samba”, Jorge Aragão, Fortaleza continua a programação do primeiro fim de semana do Ciclo Carnavalesco 2025. Neste sábado, 1º, a folia se espalha pelo Polo de Lazer do Conjunto Ceará (com presença de Solange Almeida) e pelo Aterrinho da Praia de Iracema.

No Aterrinho, a atração principal da noite é a cantora e atriz Mart’nália, que sobe ao palco às 20h30min. Antes disso, porém, o local é preenchido pelos sons dos blocos Unidos da Cachorra, Baqueta Clube de Ritmistas, Bonde Batuque e Camaleões do Vila, além de apresentações de As Serpentinas e do cantor e compositor Marcos Lessa. A programação é gratuita.

Grande nome a se apresentar no palco do Aterrinho, Mart’nália leva o melhor do samba — e também do pagode — ao público fortalezense. Duas vezes vencedora do Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Samba, ela toca o gênero musical desde que nasceu, acompanhando seu pai, Martinho da Vila, nas rodas de samba da Vila Isabel.

Sua carreira profissional começou sendo vocalista do pai ao lado da irmã, Analimar. Após enveredar pela trajetória solo, se tornou ainda mais reconhecida no circuito e vista como um dos principais nomes do samba no Brasil. Ao Vida&Arte, a cantora revisita os passos e compartilha destaques da apresentação no Carnaval de Fortaleza.

Falar de Carnaval, aliás, é terreno seguro e amplamente conhecido por Mart’nália. Como “boa carioca” que é, já afirmou em entrevista que costuma passar o período no Rio de Janeiro, mas relata não ter passado ultimamente o Carnaval inteiro na cidade, pois viaja para outros lugares.

Entretanto, há uma situação especial, como destaca por e-mail em entrevista ao Vida&Arte: “No dia do desfile da Vila Isabel volto de onde estiver e depois retorno. Saber que não estou no dia do desfile da ‘minha vila’ me aperta o coração demais (risos)”.

Este é o segundo Ciclo Carnavalesco de Fortaleza com show de Mart’nália. O primeiro ocorreu há cinco anos. “Adoro esta cidade, as praias, o povo… Muita gente bacana de se conhecer”, aponta.

Além de sucessos de sua carreira, o repertório desta vez será misturado com o seu álbum mais recente, intitulado “Pagode da Mart’nália” (2024). Com 12 faixas, a obra reúne gravações de pagodes dos anos 1990 que a cantora fez “do seu jeito Vila Isabel de Ser”. Há músicas como “Cheia de Manias”, “Coração Radiante” e “Clínica Geral”.

“Este álbum foi feito pelo meu pianista Luiz Otávio, multi-instrumentista e arranjador. Ele fez o álbum ficar do meu jeito. Trouxe a cadencia do meu samba para misturar no pagode — e, modéstia a parte, ficou lindo demais. Há participações de alguns artistas, como Caetano Velo, Luísa Sonza, Martinho da Vila e o Luiz Otávio, que faz piano solo em ‘Essa Tal Liberdade’”, detalha.

Com o samba presente em sua vida desde o nascimento, Mart’nália avalia como importante para revisitações do gênero a mistura de sons para “dar linguagem parecida com a artista que está cantando”. Em sua opinião, “isso é interessante e faz a música popular brasileira ficar cada vez mais rica e linda”.

Em setembro, Mart’nália completa 60 anos. Em 2027, seu primeiro disco solo alcançará a marca de quatro décadas do lançamento. A cantora compartilha a avaliação de sua carreira até aqui, entre parcerias, conquistas e interesses de estilos. Como analisa, foi há apenas 24 anos que “se encontrou como cantora”.

“Eu só me encontrei como cantora em 2001, quando fui gravar o álbum ‘Pé do Meu Samba’, com a direção do Caetano Veloso. Foi ali que comecei a me levar a sério e entender que tinha sido escolhida para isso. Antes, fazia para trabalhar com meu pai e estar mais perto dele ainda (risos)”, aponta.

Ela complementa: “Daí vieram Maria Bethânia, Djavan… Tinha o Arthur Maia comigo nisso tudo. Ganhei dois Grammy’s Latino, um com o álbum ‘+Misturado’ e outro com do Vinícius de Moraes. Pensei: ‘Tô no caminho certo, misturando tudo e do jeito que eu gosto!’. É assim que conquisto a mim e aos outros (risos)”.

Para o público de Fortaleza, ela faz um convite especial para o show deste sábado, 1º de fevereiro: “Vem, minha gente! Cantar, sambar e pagodear com a Tnalinha!”.



Programações de Carnaval em Fortaleza

Pré-Carnaval de Fortaleza

Com Numalaje, Belinho e Solange Almeida



Quando: a partir das 17 horas



a partir das 17 horas Onde: Polo do Conjunto Ceará (avenida Ministro Albuquerque Lima, 727 - Conjunto Ceará)



Polo do Conjunto Ceará (avenida Ministro Albuquerque Lima, 727 - Conjunto Ceará) Gratuito

Meu Bloco é Neon



Com DTF Elétrico



Quando: a partir das 16 horas



a partir das 16 horas Onde: rua Senador Almino, 69 - Praia de Iracema



Mais informações: @meublocoeneon



Gratuito



Pré-Carnaval do Beach Park

Com Eloiza Morais, Bloco da Vaca de um Sapato Só e Aquarelinha



Quando: a partir das 17 horas



Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)



Mais informações: @vilaazuldomar



Gratuito



Ensaio Maracatu Solar

Quando: às 18 horas



Onde: Adufc (avenida da Universidade, 2346 - Benfica)



Mais informações: @maracatusolar



Gratuito



Pré-Carnaval do Dragão

Com Bloco Chico Chico da Matilde



Quando: às 18 horas



Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Mais informações: @dragaodomar



Gratuito



Pré-Carnaval na Estação das Artes

Com DJs Indgri e May, Banda Pira convida Di Ferreira



Quando: a partir das 18 horas



Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Mais informações: @estacaodasartes.ce



Gratuito

Lions Folia

Com: DJs Lolost, Ddzin, Viúva e Negona



Quando: a partir das 22 horas



Onde: Praça dos Leões (rua General Bezerril, 367 - Centro)



Mais informações: @barculturallions



Gratuito



Baile das Peruas