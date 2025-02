Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 1º de fevereiro (01/02)

Foto: Ismael Gutemberg/Divulgação A exposição "O Que Tem Em Cima do Morro? apresenta histórias, memórias, cultura e histórico de resistência e luta da comunidade Moura Brasil

Estreia neste sábado, 1º, a exposição "O Que Tem Em Cima do Morro?", coletiva do Bloco A Turma do Mamão, Filtro de papel, Dr. Cornélio, Maya Rodrigues, Paulo Hora e Thyago Nunes. A mostra apresenta histórias, memórias, cultura e histórico de resistência e luta da comunidade Moura Brasil.

Quando: sábado, 1º; cortejo às 14h30min, abertura às 15 horas; visitação de quarta a sexta, das 9h às 18 horas, e sábados, domingos e feriados, das 13h às 18 horas

sábado, 1º; cortejo às 14h30min, abertura às 15 horas; visitação de quarta a sexta, das 9h às 18 horas, e sábados, domingos e feriados, das 13h às 18 horas Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (R. José Avelino, 10 - Centro)

Museu de Arte Contemporânea do Ceará (R. José Avelino, 10 - Centro) Gratuito

Rainha Trans

O Esquina Brasil recebe neste sábado, 1º, o Baile da Rainha Trans 2025. O evento celebra diversidade e arte. O público é recepcionado por Pauta Rans, com som de D'Cal Solo. A festa conta com premiações, destacando o brilho e a criatividade de quem participa. Serão escolhidas a rainha trans da noite e a melhor fantasia.

Quando: sábado, 1º, às 18 horas

sábado, 1º, às 18 horas Onde: Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: R$ 10 (couvert)

Fósseis do Cariri

Segue disponível no Museu da Imagem e do Som do Ceará Chico Albuquerque (MIS-CE) a obra imersiva "Fósseis do Cariri", um passeio no tempo que recria fauna e flora do período cretáceo na Chapada do Araripe. Além de mostrar animais como dinossauros e tartarugas, a exposição explora biomas extintos, com vegetação e animais terrestres e aquáticos da época no formato de animação.

Quando: sábado, 1º, das 13h às 20 horas

sábado, 1º, das 13h às 20 horas Onde: MIS-CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

MIS-CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito

Nota de Cancelamento

Os humoristas cearenses Mateus Cidrão e Oliveirinha apresentam neste sábado, 1º, o espetáculo "Nota de Cancelamento". Com humor ácido e toques de polêmica, o show tem cerca de três anos. Mateus Cidrão tem uma década de experiência na comédia, com conteúdos que vão de temas políticos a situações cotidianas. Oliveirinha atua há seis anos no cenário humorístico, com textos que refletem experiências e histórias íntimas.