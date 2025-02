Projeto unifica música e meio ambiente com show gratuito em Fortaleza

Foto: Reprodução/ Instagram/ Ricardo Damito/Divulgação Beatriz Bandeira, Lucas Arruda e Isaac Cândido

Acontece neste domingo, 2, no Parque Adahil Barreto, a primeira edição do “Tá Meio Musical Esse Ambiente”. Projeto cujo intuito é reunir nomes da música cearense em espaços públicos que contemplam o verde da Cidade. A ideia é contribuir para a revitalização e fortalecimento da identidade cultural local.

As apresentações musicais dessa primeira edição ficam por conta de Beatriz Bandeira cantando Marisa Monte, Isaac Cândido cantando Fagner e Lucas Arruda cantando Milton Nascimento.

A ideia é ouvir música, reunir amigos e família e, ao mesmo tempo, refletir sobre preservação do meio ambiente, educação ambiental, economia criativa, sustentabilidade, inclusão e respeito às diversidades.

Além disso, “Tá Meio Musical Esse Ambiente” pretende funcionar como referência enquanto ponto de efervescência cultural, atraindo a comunidade local e turistas, para fortalecer o sentimento de pertencimento e cuidado com o espaço público.

"Quando comecei a me formar como compositor e músico, no auge dos meus 17 anos, comecei a frequentar o Parque Adahil Barreto, porque no mandato da Maria Luiza tinha um projeto que acontecia lá também aos fins de semana - onde a cidade convergia, a galera que gostava de cultura ia, e aquilo simplesmente mexeu comigo desde a adolescência", Isaac Cândido lembra da memória afetiva que tem com o local.

"A ideia é que possamos circular (pela cidade) com ele (o projeto)", explica Isaac, que também é idealizador e curador do evento. Por enquanto, além da edição do próximo domingo, estão previstas mais duas: uma em fevereiro e uma em março. "Estou confiante que o projeto vai pegar. Quero que ele se torne uma espécie de calendário da cidade", prospecta.

Conheça os artistas

Beatriz Bandeira, além de cantora, é compositora e começou sua carreira artística aos 20 anos, após participar do projeto “Revelarte” da Casa de Vovó Dedé. Em 2019, através do projeto, gravou sua primeira música, “Eu (você)”.

O cantor cearense Lucas Arruda foi incentivado por seu pai ainda na infância a ingressar no mundo musical e hoje possui sua própria técnica para dominar vários instrumentos musicais, como baixo elétrico, guitarra e violão. No Festival Choro Jazz, que acontece em Jericoacoara, ele tocou ao lado do guitarrista mineiro Toninho Horta.

Isaac Cândido é cantor, compositor, produtor cultural e empresário cearense. Com mais de 30 anos de carreira, ele possui um repertório de mais de 500 composições e faz homenagens a outros nomes da cena nacional. Desde 2022, por exemplo, circula pelo Brasil com o show "Isaac Cândido canta Fagner".

Tá Meio Musical Esse Ambiente

Quando: domingo, 2, às 15 horas



domingo, 2, às 15 horas Onde: Parque Adahil Barreto (Rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres)



Parque Adahil Barreto (Rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres) Instagram: @tameiomusicalesseambiente

@tameiomusicalesseambiente Gratuito



Tá Meio Musical Esse Ambiente