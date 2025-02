'Volume 3' completa 20 anos como um marco dos Aviões do Forró

Foto: MATEUS DANTAS / O POVO.DOC 23/10/2016 Solange Almeida e Xand Aviões quando ainda eram vocalistas da banda Aviões do Forró

Há 20 anos, Aviões do Forró lançava seu terceiro álbum, intitulado "Volume 3". O grupo não imaginava, à época, que este trabalho seria determinante para fazer a banda se tornar uma referência nacional no gênero. Liderado pelos vocalistas Xand Avião e Solange Almeida, estima-se que o "Volume 3" tenha vendido mais de 1 milhão de CDs, sem considerar as outras milhões de unidades comercializadas por meio da pirataria ascendente à época. Os shows, segundo o baterista Riquelme relatou ao O POVO, eram lotados por fãs que sabiam as letras.

A "explosão" de vendas, em 2005, ano de lançamento do disco, não foi à toa, pois o estilo diferente de fazer música impactou o cenário e faz sucesso até hoje - animando festas de "forró das antigas". O artista Getúlio Abelha, que ganhou destaque por suas performances de cover deste gênero, sempre leva o álbum "Volume 3" para seus shows, especialmente com a canção "Estando Com Ela e Pensando Em Ti". "Sem dúvidas ainda faz sucesso. A qualquer momento, principalmente no Nordeste, se eu canto 'Volume 3', as músicas ainda fazem muito sentido. Ele é cheio de hits, é um álbum que repercute", declara Getúlio.

Sobre a relevância do álbum, ele acrescenta: "foi uma grande transformação para o estilo do forró acontecer. Foi ele que ajudou o Aviões do Forró a ter esse sucesso todo. Não dá para negar que esse álbum virou a chave do estilo de produção do forró que já estava sendo feito".

Já para a cearense referência em forró das antigas, Vanessa A Cantora, o "Volume 3" segue conquistando novos públicos devido às mensagens fortes. "A música 'Alta Estação', por exemplo, tem uma letra muito marcante, por isso, quando eu estou cantando ela, dá para perceber que as pessoas engajam pela expressão facial forte que fazem. Isso mostra o quanto essa música é marcante", explica Vanessa, que também aponta a canção "Titular Absoluta" como grande sucesso porque "tem uma mensagem de empoderamento".

Os dois artistas convergem sobre outro fator que justifica músicas lançadas há 20 anos ainda estarem em destaque: a relação com a família e a criação recebida delas. Getúlio conta que, desde criança, ouvia bandas como Calcinha Preta, Magníficos, Mastruz com Leite, e a própria Aviões do Forró.

Vanessa compartilha que, sempre que leva "Volume 3" para seus shows, o público canta em coro bordões como "Aviões do Forró Volume 3" e "Riquelme na Batera". Este último faz referência ao músico que é lembrado até hoje por sua participação e performance no palco.

"Antes de ir para o Aviões, eu já tinha gravado mais de 50 CDs na Somzoom, um estúdio do grupo Mastruz com Leite. Lá, meu nome era Pedro Riquelme, não Riquelme. A única diferença que teve foi que o Xand tirou o Pedro e começou a me chamar só Riquelme", diz o baterista.

Sobre a fama que recebeu, Riquelme comemora: "ele (Xand) falava meu nome e, por isso, eu tive a oportunidade de gravar com vários outros artistas. Graças ao Aviões do Forró, eu conheci o Brasil todo e pude contribuir um pouco com meu talento". Para ele, o "Volume 3" deu novas projeções ao gênero, feito este que já era pretensão do produtor e empresário Isaías CDs. "O Aviões foi um grupo de forró que veio para ficar e marcou a história do forró, que até hoje é e sempre vai ser lembrado pela história da banda, que foi projetada diferente pelo seu estilo de tocar", diz Riquelme.

Nas gravações do "Volume 3", além de Riquelme, estiveram o sanfoneiro Valcir (fixo da banda) e outros músicos dos próprios estúdios de gravação. Já no palco, se apresentavam músicos como Melkzedek (baixo), Luizinho Neto (guitarra) e Emanuel Dias (percussão e teclado).

"Eu entrei na banda porque o Isaías me chamou para tocar de um jeito totalmente diferente dos bateristas que já haviam passado lá e de todos os outros no geral. Esse estilo, fazendo variações diferentes, fui eu quem coloquei, tive um pouco de contribuição como músico acompanhante também. E eu fiquei conhecido", esclarece o baterista, que integrou a banda desde o álbum "Volume 2".

Questionado sobre o diferencial do álbum em questão, Riquelme aponta para o "repertório muito bom" como estratégia. "A música 'Tontos e Loucos', por exemplo, foi um sucesso muito grande quando foi lançada. Foi incrível! Aqui em Fortaleza, onde você passava, você ouvia tocando a música. 'Eu Não Vou Mais Chorar' também foi uma das músicas que marcou muito, era muito boa. O 'Volume 3' foi um CD que todas as músicas fizeram sucesso", relembra.

O músico, questionado sobre o panorama atual da produção de forró, opina que ainda é promissor fazer música deste gênero no Brasil, apesar de haver diferentes nuances. "É um estilo um pouco diferente do que era antes. Hoje tem muita música do TikTok. As batidas mudaram um pouco, mas está rolando".

Conheça o album

A banda foi idealizada em 2002. Entre os empresários estava Isaías CDs, conhecido pela liderança da A3 Entretenimento. A projeção nacional do grupo veio em 2005, com o lançamento do Vol.3. Os vocalistas - a baiana Solange Almeida e o potiguar Xand Avião - permaneceram na formação até 2017. Em 2018, Sol seguiu carreira solo. Xand segue em atividade.

Entre os feitos do Vol.3 está a presença na trilha sonora de "O Céu de Suely", filme dirigido por Karim Aïnouz. Em 2024, na divulgação do "Motel Destino", também dirigido por Karim, no Festival de Cannes, o elenco dançou ao som da banda.

O POVO entrou em contato com as assessorias de Xand e de Solange, e com o empresário Isaías, mas, em virtude de divergências de agendas, os artistas não responderam as entrevistas.

Onde ouvir Aviões do Forró Vol.3

Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Amazon Music, YouTube Music, TikTok Music e SoundCloud

Faixas do "Volume 3" do Aviões do Forró