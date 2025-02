Programe-se: confira agenda cultural deste domingo, 2 de fevereiro (2/2)

Foto: Reprodução/Insagram @carricosta Espetáculo "Balengotengo"

A Escola de Teatro Carri Costa apresenta o espetáculo "Balengotengo". A peça traz discussões sobre colonização e consequentes desgraças dentro de um povo, que afetam questões sociais e impulsionam as denúncias contra o fascismo.

Quando: domingo, 2, às 20 horas

domingo, 2, às 20 horas Onde: Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema)

Teatro da Praia (av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)





Brincando e Pintando

O Dragão do Mar promove neste domingo, 2, o evento "Brincando e Pintando", que integra a programação infantil do fim das férias no equipamento. Com supervisão da turma de brincadeiras, a Praça Verde se torna arena de atividades lúdicas especiais para toda a família.

Quando: domingo, 2, das 16 às 19 horas

domingo, 2, das 16 às 19 horas Onde: Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Mais infos: Instagram





Baile da Voyage

O Baile da Voyage acontece neste domingo, 2, no estilo Carnaval de rua. O evento convida o público a "tirar as fantasias do armário" para participar de um concurso entre os foliões. A programação musical inclui discotecagem comandadas pelos DJs Maarji e Estácio Facó.

Quando: domingo, 2, a partir das 13 horas

domingo, 2, a partir das 13 horas Onde: Av. Dom Luís, 1085 - Meireles (entrada pela Rua Professor Dias da Rocha)

Av. Dom Luís, 1085 - Meireles (entrada pela Rua Professor Dias da Rocha) Quanto: R$ 15, vendas no Sympla





Pré-Carnaval

O shopping RioMar Fortaleza inicia neste domingo, 2, a programação de Pré-Carnaval com atrações da música cearense. Quem abre a festa nesta estreia são Vânio Bahia (cover de Bell Marques) e SuperBanda. A estrutura foi montada no estacionamento externo da Lagoa do Papicu, que recebe as celebrações durante todos os domingos deste mês.

Quando: domingo, 2, às 16 horas

domingo, 2, às 16 horas Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito

Mais informações: Instagram





Abba The History

O Theatro Via Sul Fortaleza recebe o show "Abba - The History", um tributo a uma das bandas mais conhecidas do mundo nos anos 1970.

Quando: domingo, 2, às 19h30min

domingo, 2, às 19h30min Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 75

a partir de R$ 75 Vendas em Uhuul.com (assinantes do OP possuem desconto de 40% com o cupom OPOVO40)