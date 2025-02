Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 3 de fevereiro (3/2)

Foto: Charles Johnson Pereira/Divulgação Palhaços do Circo Celestia vão estar na apresentação gratuita no Hemoce

Segue em cartaz o espetáculo circense Circo Celestia, do Grupo Cirque Amar. Com mais de 200 profissionais envolvidos e capacidade para 1.900 pessoas por sessão. O espetáculo tem combinação de música, dança, teatro e manobras radicais, com atrações como o freestyle motocross, no qual motos desafiam a gravidade e voam por cima da plateia.

Quando : de segunda-feira a sexta-feira, às 20 horas; sábados, domingos e feriados, às 16 horas, às 18 horas e às 20 horas

: de segunda-feira a sexta-feira, às 20 horas; sábados, domingos e feriados, às 16 horas, às 18 horas e às 20 horas Onde : Circo Celestia (av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz)

: Circo Celestia (av. Washington Soares, 1100 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 35; vendas no site Circo Celestia e na bilheteria





Pirata Bar

Mais uma edição da "Segunda-feira Mais Louca do Mundo" é realizada no Pirata Bar. A casa abre às 19 horas com recepção do Trio Tapioca. Às 19h30min, é vez do grupo Piratas do Forró se apresentar e também é promovido um aulão de forró. E a Banda do Pirata faz show com forró, axé, pop rock, carimbó e samba.

Quando : segunda-feira, 3, às 19 horas

: segunda-feira, 3, às 19 horas Onde : Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); vendas em pirata.com.br e na bilheteria

: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia); vendas em pirata.com.br e na bilheteria



Oceano Vivo

Está disponível a exposição imersiva "Oceano Vivo: Uma Viagem Subaquática". Com imagens em alta escala, a mostra é equipada com dez projetores que apresentam fotografias reais, animações 3D e vídeos de ilustração de animais marinhos.

Quando : segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 10h30min às 21 horas

: segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 10h30min às 21 horas Onde: piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 39,90 (meia) e R$ 79,80 (inteira); crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam; ingressos no site Oceano Imersivo e na bilheteria



Covil de Ladrões 2

Está em exibição nos cinemas de Fortaleza o filme de ação "Covil de Ladrão 2". Após executar seu plano com maestria e enganar a todos, incluindo o Big Nick, Donnie planeja um novo assalto elaborado, focado agora em diamantes. O que ele não sabe é que, enquanto mergulha cada vez mais no mundo imprevisível e traiçoeiro dos ladrões de pedras preciosas, Big Nick está na sua cola, caçando-o por toda a Europa. Dessa vez, porém, não para capturá-lo: o antigo policial quer mesmo é entrar no esquema e virar bandido.

Salas e horários: Ingresso.com





Mágico de Oz

Outro filme em cartaz é a aventura "O Maravilhoso Mágico De Oz - Parte 1". Levada por um furacão a um mundo mágico e desconhecido, Ellie decide seguir a estrada de tijolos amarelos rumo à Cidade Esmeralda, onde acredita que o poderoso Mágico poderá ajudá-la a voltar para casa. No caminho, encontra grandes amigos: o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde. Eles enfrentam desafios em uma história que celebra a amizade.

Salas e horários: Ingresso.com