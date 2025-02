CCBNB abre as portas com programação após reforma

Foto: FCO FONTENELE O equipamento cultural CCBNB está localizado no Centro de Fortaleza

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) retornou a programação no sábado, 1º, após ter fechado as portas durante janeiro para reforma. A programação presencial tem como destaques apresentações musicais, atividades infantis, artes cênicas e lançamentos literários. Foi divulgado calendário de atividades que contempla todo o mês de fevereiro no equipamento cultural localizado na rua Conde d'Eu, número 560, Centro de Fortaleza.

"Entre as principais intervenções, destacam-se a reconfiguração da biblioteca, com a criação de um espaço dedicado à leitura, tornando o ambiente mais convidativo e acolhedor. A recepção do CCBNB também foi redesenhada, ampliando o espaço para circulação do público e melhorando a experiência de quem frequenta o local", explicou o equipamento em nota enviada ao O POVO.

O texto do CCBNB também aponta que o processo de reforma será concluído em totalidade em março, pois o foco está em "melhorias estruturais que visam proporcionar mais conforto, acessibilidade e fluidez no trânsito de público, além de aprimorar as condições para a realização de atividades culturais de qualidade".

Um dos investimentos, segundo o equipamento, foi a criação de um novo palco na área de convivência. "O palco anterior foi demolido para permitir melhorias no fluxo de pessoas e no aproveitamento da iluminação e ventilação naturais, tornando o ambiente mais agradável e funcional", diz a nota.

E completa: "mas, a maior intervenção será no teatro, a reforma incluiu a demolição do palco, permitindo a criação de um espaço mais flexível e adaptável para diferentes tipos de apresentações, que oferecerá várias opções de configuração de palco e plateia, de acordo com as necessidades específicas de cada espetáculo. Outras melhorias importantes incluem a instalação de um painel de arte urbana, pintura geral do espaço e serviços de limpeza e manutenção, assegurando a qualidade e conservação do centro cultural".

Destaques da programação

Quarta do Humor com Hiran Delmar

Quando: quarta-feira, 5, às 12 horas

Onde: Corredor Galeria - CCBNB



One Love Cultural Reggae (Ação Cultural Reggae)

Quando: quinta-feira, 6, às 17 horas

Onde: Palco CCBNB



Conversa Literária: O romance epistolar autoficcional, a partir da obra “Cartas para Tua Ausência”

Quando: quinta-feira, 6, às 19 horas

Onde: Auditório CCBNB

