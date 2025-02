Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 4 de fevereiro

Quem nasce sob esta influência é extremamente justo e vive em harmonia com seu universo. Por ser superprotegido por seu anjo, terá uma confiança inabalável em si mesmo e lutará sempre por grandes ideais. Amará os animais, a natureza e os homens com uma grande sinceridade. Terá conhecimento geral de todas as áreas, estando sempre reavaliando as situações em busca de uma visão mais objetiva.

O SANTO São João De Brito

Nasceu em Lisboa no ano de 1647 e, desde cedo, dava testemunho da busca de viver em Deus. Com a saúde fragilizada, sua mãe fez uma promessa a São Francisco Xavier e João recobrou a saúde. Ele passou um ano usando batina, por conta da promessa. E, com 15 anos, ele entrou para a Companhia de Jesus. Viveu em Goa, depois no Sul da Índia, onde aprofundou-se nos estudos, evangelizou e batizou muitos. Ao retornar da missão, foi preso por soldados pagãos e anticristãos. O rei chegou a condená-lo, mas um príncipe quis ouvir sua doutrina; a conclusão do príncipe pagão era que a doutrina era justa. São João foi liberto junto com outros. Após dar seu testemunho em vários colégios jesuítas em Portugal, voltou para a Índia e logo foi preso. Em 4 de fevereiro de 1693, foi degolado.