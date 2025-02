Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 4 de fevereiro (4/2)

Foto: Leo Silva/Divulgação O Grupo Garajal apresenta a partir desta terça-feira, 4, o espetáculo "Na Beira"

O Grupo Garajal apresenta a partir desta terça-feira, 4, o espetáculo "Na Beira". Os integrantes buscam em cena pensar sobre como o artista se encontra em um local "à beira" de algo em relação ao seu próprio fazer. A obra mergulha na proximidade entre ator e personagem, público e privado, realidade e ficção, artista e espectador.

Quando : de terça-feira, 4, a quinta-feira, 6, às 19 horas

: de terça-feira, 4, a quinta-feira, 6, às 19 horas Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas na bilheteria e site Sympla



Brasileirismo

É inaugurada na Casa do Barão de Camocim nesta terça-feira, 4, a exposição "Brasileirismo", que reúne obras do artista Olavo Santos. A mostra reúne telas pintadas com tinta acrílica e a óleo feitas à mão, a partir de registros da cultura popular.

Quando : de terça a sexta, das 10h às 17 horas; sábado, das 10h às 16 horas; visitação até 28 de fevereiro

: de terça a sexta, das 10h às 17 horas; sábado, das 10h às 16 horas; visitação até 28 de fevereiro Onde : Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro)

: Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 - Centro) Gratuito





Museu da Fotografia

Foi inaugurada no Museu da Fortagrafia Fortaleza a exposição "Paisagens do Invisível, Poéticas de Si", com curadoria de Fernando Maia da Cunha e Tomaz Maranhão. A mostra é resultado de dois anos de estudos do Grupo de Análises e Estudos da Imagem Contemporânea. Fotografias e instalações refletem a memória cultural do humano.

Quando : terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas; visitação até 2 de março

: terça-feira a domingo, das 12h às 17 horas; visitação até 2 de março Onde : Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota)

: Museu da Fotografia Fortaleza (rua Frederico Borges, 545 - Varjota) Gratuito





Fortaleza Amada

Ocorre nesta terça-feira, 4, a programação "Fortaleza Amada", com lançamento de livro e de edital alusivos aos 300 anos de Fortaleza. O evento conta com uma mesa-redonda, da qual participarão os escritores cearenses Lira Neto (foto) e Flávio Paiva, o reitor da UFC, Custódio Almeida, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. A conversa aborda a importância da literatura na preservação e difusão da memória.

Quando : terça-feira, 4, a partir das 18 horas

: terça-feira, 4, a partir das 18 horas Onde : Auditório da Reitoria da UFC (Avenida da Universidade, 2853 - Benfica)

: Auditório da Reitoria da UFC (Avenida da Universidade, 2853 - Benfica) Gratuito





Dinossauros

Localizado em Caucaia, o Alchymist Prehistoric Park é opção de lazer para a família e diferentes públicos. O parque temático de dinossauros reúne mais de 60 réplicas em tamanho real, mais de um quilômetro de trilhas e modelos animatrônicos de dinossauros que chegam a 20 metros de altura.