Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 5 de fevereiro

O SANTO Santa águeda

De família rica, nasceu em 235 na Sicília. Desde a infância, desejou consagrar-se a Deus. Com o rito da velatio, recebeu o flammeum, véu vermelho que as virgens consagradas usavam. Com base na tradição, era uma diaconisa dedicada ao serviço da comunidade cristã. Santificou-se por meio do serviço pastoral na comunidade e pela via do sofrimento até o martírio. Tudo iniciou-se com o édito do governador Quinciano, a fim de perseguir os cristãos, o que desencadeou a fuga da santa para Catânia. Ali, ela foi presa e obrigada a relações sexuais com ele. Por negá-lo, permanecendo virgem, foi submetida aos maus tratos, presa e torturada. Teve seus mamilos arrancados e, por fim, submetida às brasas acesas. Ao ser retirada do fogo, foi posta de volta à prisão, mas já estando desfalecida, morreu.