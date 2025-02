Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 5 de fevereiro (5/2)

Foto: Deivyson Teixeira/Divulgação MIS realiza fala aberta sobre ditadura militar e suas estratégias de repressão no Ceará (imagem ilustrativa)

A fala aberta "Ditadura Civil Militar no Ceará: Organizações e Estratégias de Violência" acontece nesta quarta-feira, 5, no auditório do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS). O momento terá a participação dos professores Airton de Farias e Valderiza Menezes, mediados por Jana Rafaella, que debaterão sobre as estratégias de repressão e manipulação usadas durante o regime no Estado, ligando ao mundo contemporâneo.

Quando : quarta-feira, 5 de fevereiro, das 16h às 18 horas

: quarta-feira, 5 de fevereiro, das 16h às 18 horas Onde : Auditório do MIS - Casarão (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

: Auditório do MIS - Casarão (av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito





Ferroviário

O livro "O que ferroviário apronta", de Geraldo Cadeira, será lançado nesta quarta-feira, 5, no auditório Metrofor, no Museu Ferroviário Estação João Felipe. A obra resgata em versos alguns contos e causos do segmento ferroviário, que começaram a ser coletados pelo autor em 1985. Geraldo trabalhou por 15 anos como torneiro mecânico nas antigas Oficinas do Urubu. O livro tem apoio da Santa Casa de Misericórdia, e toda a renda arrecadada com as vendas será revertida para a instituição.

Quando : quarta-feira, 5, das 14h às 16 horas

: quarta-feira, 5, das 14h às 16 horas Onde : Auditório do Metrofor (acesso pelo Complexo Estação das Artes)

: Auditório do Metrofor (acesso pelo Complexo Estação das Artes) Valor do livro : R$ 50

: R$ 50 Entrada gratuita





Sintonia

A quinta e última temporada da série brasileira "Sintonia" chega à plataforma da Netflix nesta quarta-feira, 5. Estrelada por Christian Malheiros, Bruna Mascarenhas e Jottapê, a trama acompanha os amigos que cresceram na periferia de São Paulo. A nova temporada, que acontece 4 anos após os últimos acontecimentos, vêm para finalizar a história do trio. Nesta nova temporada, os personagens enfrentam desafios intensos que podem mudar completamente o rumo de suas vidas.

Quando : quarta-feira, 5

: quarta-feira, 5 Onde: Netflix



Yoga

Em mais uma edição, a Pinacoteca do Ceará realiza nesta quarta-feira, 5, o "Yoga ao pôr do Sol", utilizando o caminho Hatha Yoga. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas com materiais do museu disponibilizados, mas os participantes também podem levar os próprios itens. A aula será comandada por Gleici Barbosa.

Quando : quarta-feira, 5, às 17h30min

: quarta-feira, 5, às 17h30min Onde : Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito. São ofertadas 20 vagas, distribuídas por ordem de chegada.





Noite das Estrelas

Evento mensal do Planetário Rubens de Azevedo, a "Noite das Estrelas" ocorre nesta quarta-feira, 5, em frente ao Anfiteatro Sérgio Motta. O momento é gratuito e disponibiliza um telescópio ao público, convidado-o para uma observação astronômica. A atividade é realizada ao ar livre e sempre nos dias de Quarto Crescente Lunar.

Quando : quarta-feira, 5, das 19h às 21 horas

: quarta-feira, 5, das 19h às 21 horas Onde : Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

: Anfiteatro Sérgio Motta, no Centro de Arte e Cultura Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81) Gratuito. O evento pode ser cancelado em caso de mau tempo.