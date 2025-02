Estação das Artes tem Cheiro do Queijo e PQGÉB em programação de Carnaval

Foto: Lissa Cavalcante/Divulgação Cheiro do Queijo se junta ao bloco Pra Quem Gosta é bom na Estação das Artes

A banda Cheiro do Queijo se reúne com o bloco Pra Quem Gosta É Bom para mais um fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza. Os dois grupos se encontram na Estação das Artes no sábado, 8, a partir das 15 horas para o Baile do PQGÉB. O equipamento cultural também receberá As Serpentinas com as DJs Ada Porã, Kaka Di Paula e Maria Tavares.

Focada na relação do circo com a rua por meio do gênero hip hop, a banda não costuma circular em programações carnavalescas com frequência. Mas, Abu vê a oportunidade como uma forma de experimentar outras possibilidades ao lado de artistas. “Nós estamos se movimentos para isso, logicamente são muitas frentes para abarcar, muitas demandas, mas estamos abertos para mais parcerias como essas”, explica Abu da Pereba, um dos fundadores do grupo.

O também palhaço conta que o convite do tradicional bloco de carnaval foi recebido com surpresa e felicidade. “Porque é massa ver o nosso trabalho sendo reconhecido por outros artistas da cidade, que se movimentam de forma muito bonita através da coletividade. Acredito que nossa estética, ela se comunica muito com isso porque a gente brinca com a palhaçaria, cultura popular e isso se comunica diretamente com o Carnaval”.

Abu complementa destacando que a inserção do Cheiro do Queijo como atração de pré folia representa um sinal de resistência, por proporcionar que as pessoas possam ser quem são, sem amarras. “E eu acho que na palhaçaria a gente faz muito isso, então acredito que esse encontro vai ser muito brincado, muito bonito e tem que ser fortalecido essa coisa dos encontros dos artistas, essa conexão”, pontua o artista natural de Maracanaú.

“Porque aqui a gente produz coisa muito bonita e muito diversa e quando se encontra é uma riqueza muito grande, tá ligado?”, continua o também produtor cultural. Para o repertório, a banda trará suas músicas autorais mais dançantes, além de tocar as do PQGÉB e trazer sucessos de outros artistas como o BaianaSystem.

O cantor, que integra o grupo ao lado de Bitobeat, Morcego e Iky Lourenço, reitera que as expectativas estão altas para a apresentação na Estação das Artes. “Vai ser uma festa mesmo assim em que nós vamos botar para ‘voar as banda’, vai ser muito animado e a gente espera todo mundo lá porque eu acho que vai ser a nossa primeira apresentação em Carnaval praticamente”.

Além da apresentação no equipamento cultural, o Cheiro do Queijo marcará presença na festa Pirei ao lado de outros nomes locais como Pira Coletiva, Two Folks, DJ Lipec e DJ Elias Alvez, na sexta-feira , a partir das 20 horas. No domingo, 9, o grupo é atração na Come inna Di Dance, às 16 horas junto com as DJs Vládia Soares&Coka Vibration. O evento também contará com a oficina de reggae com o Debocha Reggueiro.

Em 19 de fevereiro, os artistas cearenses participam da Noite Invasão Cearense, em São Paulo. A banda se junta a Briar, Fernando Catatau, Jonnata Doll e os Garotos Solventes feat. Verônica Valenttino, Má Dame, Moon Kenzo, Nayra Costa, Nazirê, Zé de Guerrilla, além dos DJs Emiciomar e Val Pescador na casa de shows Mundo Pensante, localizada no bairro Bela Vista.



A agenda lotada é razão de alegria para a banda de rap e palhaçaria, já que acontece num momento em que o coletivo celebra oito anos. Abu também salienta que é um período atípico para a banda, porque o início do ano costuma ser “mais fraco” e diz que O Cheiro do Queijo está feliz em ser um dos representantes do Ceará na capital Paulista.

“Porque a gente é de Maracanaú. Não somos da Capital. E enfim, lá a gente sabe que o sistema, esse sistema da cultura, de gestão mesmo, de prefeitura, é muito sucateado para nós”, alega o rapper, que destaca a necessidade de locomoção do seu município para fazer sua “música acontecer”.

Confira a programação completa do Pré-Carnaval na Estação das Artes

Sábado, 8/2

Das 15h às 20h30min

Baile do Pra Quem Gosta é Bom O Cheiro do Queijo

As Serpentinas, com DJs Ada Porã, Kaká di Paula e Maria Tavares

Domingo, 9/2

Das 10h às 11h30min

Dona Zefinha, com Baile Infantil da Lona Furada 2025

Das 12h às 15 horas

Theresa Rachel e Mais Melanina no Mercado AlimentaCE

Quinta-feira, 13/2

Indira Marley Sounds

Astral Fluid

Sexta-feira, 14/2

Numalaje de Verão

Sábado, 15/2

Festival Dá Teu Nome

Carnaval no Inferno

Baile Preto com Luiza Nobel

Domingo, 16/2

Corta Jaca com Victormsat

Dipas e Samba de Pai pra Filha no Mercado AlimentaCE

Sexta-feira, 21/2

Karolaynne DJ

Voyage - Baile de Máscaras

Sábado, 22/2

Soledad apresenta Vamos comer Caetano

Iracema Bode Beat Alessandra Leão

Domingo, 23/2

Azul de Prata, Meu Bloco Litoral

Paula Tesser apresenta LeeGal

Luxo da Aldeia

*Horários das programações de 13/2 a 23/2 ainda serão divulgados pela Estação das Artes.

Pré-Carnaval Estação das Artes

Quando : até 23 de fevereiro

: até 23 de fevereiro Onde : Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Atenção : Em todos os dias de programação, é proibida a entrada com bebidas alcoólicas em recipientes de vidro, cooler ou bolsa térmica.

: Em todos os dias de programação, é proibida a entrada com bebidas alcoólicas em recipientes de vidro, cooler ou bolsa térmica. Mais informações: Instagram @estacaodasartes.ce e @institutomiranteceara