Estudo detalha consumo de bens culturais em Fortaleza

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Leitura de livros é a maior atividade realizada, de acordo com a pesquisa

Uma pesquisa quantitativa realizada entre fevereiro e maio de 2024 revelou os hábitos culturais nas capitais brasileiras. Divulgado na segunda-feira, 3, o estudo "Cultura nas Capitais" ouviu mais de 19,5 mil pessoas com idade acima de 16 anos em todo o País. Os dados que se referem a Fortaleza mostraram que a Cidade se encontra abaixo da média nacional da maioria dos hábitos culturais pesquisados no último ano.

O estudo foi conduzido pelo JLeiva Cultura & Esporte, que teve como patrocinador o Itaú e o Instituto Cultural Vale. Os dados foram coletados pelo Instituto Datafolha. A maior atividade consumida no Brasil, de acordo com o estudo, foi livros — tendo como média nacional 62%. Fortaleza, no entanto, está abaixo do percentual, com 56% dos respondentes afirmando que "tiveram acesso a atividade cultural 'livros'".

Os jogos eletrônicos, que ocupam o segundo lugar no ranking nacional com 51%, foram consumidos por 47% dos fortalezenses. A maior diferença está para a visitação de locais históricos: a cidade aparece com 34%, enquanto a média nacional é de 45%.

Duas atividades se mostraram acima do percentual do País, apesar da pouca diferença. Para a participação de feiras de livros, a média de Fortaleza foi de 22% frente a 21% da nacional. No ida ao circo, a cidade apresentou o percentual de 15%, enquanto a média total foi de 14%.

Outros indicadores avaliados pela pesquisa são: cinema, locais históricos, shows ao vivo, festivais tradicionais, museus, bibliotecas, teatro, dança e concertos. Em todos esses aspectos, Fortaleza apresentou um frequência menor do que a média nacional.