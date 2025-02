Zumb.boys traz a Fortaleza o projeto Breaking pelas trilhas do Nordeste

Foto: instagram @Zumb.boys/GIL DOUGLAS Grupo realiza apresentações em espaços abertos de Fortaleza

Movimentações que unem o urbano e a arte: esta é a proposta explorada pelo grupo Zumb.boys, que reúne 20 anos de história e dança. Criada em São Paulo, sob direção do cearense Márcio Greyk, a equipe realiza pesquisas cênicas para levar aos palcos a diversidade da dança urbana em novos formatos.

Como fruto dessa exploração, o Zumb.boys desenvolveu as intervenções cênicas "Mané Boneco" e "Dança por Correio", que farão parte da programação do "Zumb.boys: Breaking pelas trilhas do Nordeste". As atividades seguem, em diferentes pontos de Fortaleza, até 7 de fevereiro.

"Essa integração abre o espaço para além do encontro com a arte, para ter uma conversa mais direta, saber qual é o funcionamento dos trabalhos aqui em Fortaleza e também em São Paulo, é algo muito importante para a gente", destaca Márcio Greyk. Essa é a segunda passagem do Zumb.boys na Capital e, segundo o cearense natural de Icó, a programação deve agregar conhecimento tanto ao grupo como ao público. "Agora voltando para Fortaleza, apoiado de recursos, está sendo bom demais poder fazer esse intercâmbio cultural com a cena daqui de Fortaleza", afirma.

Além das apresentações, será realizado o "Encontro de compartilhamento de saberes", que segue a proposta de intercâmbio com grupos e artistas locais. Outra programação é a exibição do documentário "Rastro" - seguido de um bate-papo e uma JAM aberta e festa com o DJ Core e o DJ Rafa, do Coletivo MarÉHouse.

"Por isso vamos fazer a JAM, porque é esse momento de troca, de encontro, de celebração, onde a gente pode fortalecer conexões e criar novas possibilidades de interação através da arte e da música", diz Márcio.

O projeto "Zumb.boys: Breaking pelas trilhas do Nordeste" foi contemplado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte) Rede das Artes 2023, com a Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna, que possibilitou a realização das intervenções em Fortaleza.

Ambos os espetáculos apresentados têm duração de 45 minutos, são gratuitos e usam a rua como cenário para desenvolver o trabalho. O "Dança por Correio" segue a premissa de convidar pessoas a escolher uma carta e, a partir de seu conteúdo, ser elaborada uma dança.

"Nós saímos para esses espaços urbanos, alternativos, para entregar correspondência e, a partir do acordo da carta escolhida, a gente entrega uma dança para as pessoas que estão ali. A princípio, conectando com a pessoa que recebeu a carta, que por vezes tem uma poesia, por vezes tem um convite", relata o diretor. Ele destaca que "a ideia do 'Dança por Correio' é uma ideia de entrega mesmo. A gente pega a metáfora dos Correios, de entregar correspondência, e traz isso como ponto de criação, entregando uma dança para as pessoas".

Já a apresentação do "Mané Boneco" segue a inspiração do boneco brasileiro "Mané Gostoso", que é uma peça feita de madeira, com pernas e braços articulados por meio de cordões. A obra infantil promete resgatar a memória afetiva relacionada ao brinquedo, enquanto produz pistas para que o público faça parte do jogo, compartilhando momentos, brincadeiras e histórias por meio de movimentos.

"Para 'Mané Gostoso' queremos que seja um espetáculo divertido e gostoso de assistir, assim como é gostoso brincar com esse boneco trapezista que tem muito no nosso Nordeste brasileiro", destaca Márcio.

A programação do grupo contempla diversas regiões da Cidade. Eles estiveram na Praça do Ferreira na terça-feira, 4 e no Hub Cultural Porto Dragão na quarta-feira, 5. O roteiro ainda se estende à Praça Central do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ), na Granja Lisboa, nesta quinta-feira, 6, e à Vila 085, no Benfica, nesta sexta-feira, 7.

Márcio Greyk assume que o grupo de cinco dançarinos está empolgado, pois, segundo ele, sempre é uma surpresa e um desafio, pois durante as apresentações eles vão às ruas e encontram as pessoas, que foram assistir, e outras que estão só passando. "Todo dia a gente deve criar um espaço para dar vida à experiência. A gente visualiza de fato o poder que a arte tem de conectar as pessoas por meio do pensamento, levar uma mensagem e circular as ideias, isso faz parte do que o Zumbi.boys deseja transmitir", conclui o diretor do grupo.

Projeto "Zumb.boys: Breaking pelas trilhas do Nordeste"

Quando : quinta-feira, 6, às 10 horas

: quinta-feira, 6, às 10 horas Onde : Praça Central do Centro Cultural Bom Jardim (Rua 03 Corações, 400 - Granja Lisboa)

: Praça Central do Centro Cultural Bom Jardim (Rua 03 Corações, 400 - Granja Lisboa) Gratuito

Quando : sexta-feira, 7, das 19h às 22 horas

: sexta-feira, 7, das 19h às 22 horas Onde : Vila 085 - Rua Instituto do Ceará, 4 - Benfica

: Vila 085 - Rua Instituto do Ceará, 4 - Benfica Gratuito

