Conheça os três drinks preferidos dos restaurantes de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 04-02-2025: Bebidas famosas no carnaval. Na foto, drinks do pub Coktelitas. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Com sabores e propostas diferentes, novos drinks ganharam o coração dos brasileiros nos bares e festas ao redor do País. Entre eles, Aperol Spritz, Negroni e Moscow Mule, que circulam as redes sociais com dicas e receitas de como fazer em casa.

Tanto o Aperol Spritz quanto o Negroni são conhecidos por serem aperitivos na Itália, onde estimam que tenham sido criados - o que significa que são consumidos antes das refeições para acentuar o sabor dos alimentos.

Já o Moscow Mule impressiona pelo sabor marcante e pelo charme de apresentação de sua caneca de cobre, onde geralmente é servido. A partir da entrevista com Letícia Sousa, instrutora de A&B (alimentos e bebidas) do Senac, nesta página destacamos origem histórica, curiosidades e modo de preparo de cada um dos coquetéis "do momento".

Aperol Spritz

Considerado um drink italiano clássico, Aperol já está consolidado no gosto do cearense. O coquetel tem um sabor suave e refrescante.

Sobre o Aperol, a bartender, barista, mixologista e instrutora da escola de gastronomia do Senac, Leticia Sousa, explica: "na Itália, o drink se popularizou como um aperitivo, ou seja, uma bebida para tomar antes das refeições".

"Um fato curioso sobre Aperol Spritz é que ele e o Campari são da mesma empresa, mas o Aperol tem um sabor mais leve e menos amargo. O coquetel tem ganhado os corações dos brasileiros com sua receita que leva 3 partes de espumante (Prosecco), 2 partes de Aperol e 1 parte de água com gás", acrescenta a bartender.

Para preparar o coquetel, é necessário despejar Aperol e o espumante numa taça com bastante gelo e misturar os dois alcoólicos. Em seguida, adicione a água com gás e mexa suavemente. Para decorar ou acrescentar sabor, recomenda-se usar rodelas de laranja.

Para além do Brasil, o Aperol ganhou grande fama internacional nos últimos anos, devido às nas redes sociais, pois suas cores vibrantes fazem bastante sucesso em fotos "conceituais".

Moscow Mule

O queridinho do momento tem nome e se chama Moscow Mule. Gostoso, fresco e bonito, a bebida já é uma das opções mais pedidas em festas e restaurantes. Segundo Letícia, o drink foi criado nos Estados Unidos, divergente de seu nome, que sugere a origem russa.

"O drink surgiu nos anos 1940, em Los Angeles, quando um bartender e dois empresários - um tentando vender vodca e o outro tentando popularizar a ginger beer (cerveja de gengibre) - tiveram a ideia de misturar os dois ingredientes e servir em uma caneca de cobre", destaca a especialista.

Ela explica que, desde essa época, a caneca se tornou uma marca registrada do Moscow Mule, devido à sua capacidade de intensificar o sabor dos insumos. "Além disso, o drink ajudou a popularizar a vodca nos Estados Unidos, que antes era pouco consumida por lá", diz.

"Uma curiosidade sobre esse coquetel é que, na receita original, não há espuma. Esse ingrediente foi uma adaptação que ocorreu recentemente em alguns países, inclusive no Brasil", conclui. É composto por vodca, água com gás, açúcar, xarope de gengibre, gelo e limão.

Negroni

Viral nas redes sociais, o Negroni é uma criação do século XX e também tem origem italiana, em Florença. "O Conde Camillo Negroni pediu a um bartender que deixasse seu Americano (Campari, vermute doce e água com gás) ainda mais forte, substituindo a água por gin. O resultado foi tão bom que o drink se popularizou e recebeu o nome do Conde", diz Letícia.

O coquetel tem partes iguais de Campari e vermute doce e gin (1 shot por drink), misturados e servidos num copo com fundo espesso, decorado com laranja e cubos de gelo. Entre as comidas que harmonizam bem com o drink estão carnes curadas, como presunto de parma; queijos maturados, como gorgonzola ou parmesão; e petiscos como azeitonas e bruschettas.

Onde encontrar

Coktelitas Drinks

Funcionamento: quinta-feira, das 16h a 00h, e sexta e sábado, das 16h às 01h

quinta-feira, das 16h a 00h, e sexta e sábado, das 16h às 01h Onde: R. Osvaldo Cruz, 2330A - Dionísio Torres

R. Osvaldo Cruz, 2330A - Dionísio Torres Instagram: @coktelitasdrinks

Abaeté Boteco

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 17h às 00h / sexta-feira, 17h à 1h / sábado, das 17h às 1h / domingo, das 12h às 22h

terça a quinta-feira, das 17h às 00h / sexta-feira, 17h à 1h / sábado, das 17h às 1h / domingo, das 12h às 22h Onde: R. Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora

R. Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora Instagram: @abaeteboteco

Tropicanos

Funcionamento: segunda a quinta-feira, das 17h às 00h / sexta-feira e sábado, das 17h à 1h

segunda a quinta-feira, das 17h às 00h / sexta-feira e sábado, das 17h à 1h Onde: R. João Carvalho, 785 - Aldeota

R. João Carvalho, 785 - Aldeota Instagram: @somos.tropicanos

Diretoria Vibes

Funcionamento: quinta e sexta-feira, das 17h às 00h / sábado, das 15h às 00h / domingo, das 15h às 22h

quinta e sexta-feira, das 17h às 00h / sábado, das 15h às 00h / domingo, das 15h às 22h Onde: R. Frederico Borges, 125 - Meireles

R. Frederico Borges, 125 - Meireles Instagram: @diretoriavibes

Hoots Gastropub