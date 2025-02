Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 7 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Lua e Júpiter seguem dinamizando o pensamento e a comunicação no meio social. Seja cuidadosa ao lidar com temas delicados, evitando manifestar críticas que possam afetar os outros, conforme alerta a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Touro 21/04 a 20/05 Sua capacidade de gestão se eleva frente ao encontro Lua-Júpiter, contribuindo com a economia doméstica e a vida prática. A generosidade lhe guia no trato humano, mas discipline-se para não gastar além da conta.

Gêmeos 21/05 a 20/06 A expansão mental promovida pelo encontro Lua-Júpiter contribui com a promoção de conhecimento e com um amadurecimento relevante acerca das suas ambições. Só não tente acelerar processos, conforme sinaliza a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Câncer 21/06 a 22/07 Sua capacidade de enfrentamento dos desafios se eleva, levando-lhe a encontrar soluções satisfatórias. Não busque a perfeição e tenha consciência de que há ainda muito a aperfeiçoar, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno.

Leão 23/07 a 22/08 Sua postura fica expansiva e divertida neste momento, contribuindo com momentos prazerosos em grupo. Só evite revelar demais sobre si, pois a tensão lunar com Saturno e Netuno pede certa privacidade.

Virgem 23/08 a 22/09 O foco nas ambições pessoais leva ao estabelecimento de metas concretas e a ações prósperas, ainda que com resultados em longo prazo. Não negligencie suas parcerias e seus afetos, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno.

Libra 23/09 a 22/10 A mente segue em um movimento de expansão e busca de conhecimento, gerando experiências enriquecedoras para o intelecto e sua evolução como pessoa. Não negligencie os afazeres cotidianos, dada a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Escorpião 23/10 a 21/11 O fortalecimento íntimo promovido pelo encontro Lua-Júpiter contribui com uma tomada de postura corajosa frente aos desafios, ajudando-lhe a criar oportunidades de dar a volta por cima. Evite bater de frente com a coletividade.

Sagitário 22/11 a 21/12 Sua capacidade de articulação em grupo se aprimora neste momento, tornando as conversas mais enriquecedoras e abrindo caminho para parcerias. Procure respeitar as limitações alheias, conforme alerta a tensão lunar com Saturno e Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O envolvimento com as rotinas fica mais estimulante e dinâmico neste momento, ajudando-lhe a fazer frente a demandas diversas. Mas procure ter objetivos definidos e atuar com disciplina, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 Você fica mais sociável e engajada em causas comunitárias neste momento, motivando as pessoas e contribuindo com a soma de habilidades. Seja disciplinada na gestão financeira, devido à tensão lunar com Saturno e Netuno.