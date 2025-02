Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 7 de fevereiro (07/02)

Foto: Thiago Matine/Divulgação Sanfoneiro Zé Ivan se apresenta no "Baila Comigo", na Estação das Artes

Uma opção para curtir na noite desta sexta-feira, 7, é o "Baila Comigo", festa que ocorre no Complexo Cultural Estação das Artes, que traz para esta edição o forró com os sanfoneiros Zé Ivan (18 horas às 19h30min) e Zé Bandeira (20 horas às 21h30). Para animar ainda mais a noite, o evento também terá bailarinos convidados que estarão chamando para dançar pessoas da plateia. A programação no equipamento cultural possui acessibilidade em Libras.

Quando: sexta-feira, 7 de fevereiro, a das 18 horas

sexta-feira, 7 de fevereiro, a das 18 horas Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Turnê Tempestade

Guilherme de Sá, ex-vocalista do Rosa de Saron, traz para Fortaleza nesta sexta-feira, 7, a turnê Tempestade, em um show que acontece no shopping RioMar Kennedy Fortaleza. A apresentação é baseada no seu 19º álbum oficial, que traz regravações de antigos sucessos da carreira e faixas inéditas.

Quando: sexta-feira, 7, às 19 horas

sexta-feira, 7, às 19 horas Onde: espaço de eventos do shopping RioMar Kenndey Fortaleza (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

espaço de eventos do shopping RioMar Kenndey Fortaleza (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Vendas e mais informações: Sympla





Roda de samba

Se o interesse for curtir um samba, o Moto Libre realiza nesta sexta-feira, 7, mais uma Roda de Samba. Localizada na avenida Monsenhor Tabosa, a casa de show recebe no palco principal a sambista Gabi Nunes em um momento especial com a participação da cantora Mulher Barbada. As artistas prometem apresentar um repertório cheio de sucessos do ritmo brasileiro. O evento começará a partir das 21 horas e se estenderá até às 3 horas da manhã.

Quando: sexta-feira, 7, a partir das 21 horas

sexta-feira, 7, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Vendas: Sympla





Hora da História

A Biblioteca Estadual do Ceará realiza nesta sexta-feira, 7, a "Hora da História" com leitura do livro infantil "As cores tem segredo?", de Maria Flavia Damasceno. A responsável pelo momento será Rosa Cristina, que iniciará a leitura para o público às 16 horas da tarde. A programação acontece na Bece.

Quando: Sexta-feira, 7 fevereiro, às 16 horas

Sexta-feira, 7 fevereiro, às 16 horas Onde: Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Bece (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Exposição

Segue em exibição na Caixa Cultural Fortaleza a exposição "O Amanhã Não Existe", do fotógrafo Denis Rouvre. A mostra celebra a força espiritual humana e também aborda questões sobre sustentabilidade. As imagens foram tiradas no Ceará e apresentam personagens reais e imaginários, representando heróis com figurinos produzidos de resíduos de lixo e elementos da natureza.

Quando: Terça a sábado, das 10 às 20 horas | domingos e feriados, das 10 às 19 horas

Terça a sábado, das 10 às 20 horas | domingos e feriados, das 10 às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito