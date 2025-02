Confira a agenda cultural deste sábado, 8 de fevereiro (8/2)

Foto: Sérgio Lima/Divulgação O espetáculo "Eaí População!?" é apresentado no Hub Cultural Porto Dragão neste fim de semana

O espetáculo "Eaí População!?" é apresentado no Hub Cultural Porto Dragão neste fim de semana. O trabalho é a retomada de um processo de imersão a partir do encontro dos intérpretes-criadores Um Artista Periférico, Clau Moreira e Mateus Fazeno Rock, buscando encruzilhar as linguagens de teatro, dança e música na composição de um dialeto de gestos.

Quando : sábado, 8, às 19 horas, e domingo, 9, às 18 horas

: sábado, 8, às 19 horas, e domingo, 9, às 18 horas Onde : Teatro B. de Paiva, no Porto Dragão (Rua Bóris, 90c - Centro)

: Teatro B. de Paiva, no Porto Dragão (Rua Bóris, 90c - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no site Sympla e na bilheteria

Ensaio Aberto

O Maracatu Solar promove ensaio geral aberto na sede do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC) neste sábado, 8. Além disso, é comemorado o aniversário do cantor, compositor, poeta e pesquisador cearense Pingo de Fortaleza, também coordenador do Maracatu Solar. O evento é gratuito. Comidas e bebidas são vendidas no local.

Quando : sábado, 8, às 18 horas

: sábado, 8, às 18 horas Onde : ADUFC (Av. da Universidade, 2346 - Benfica)

: ADUFC (Av. da Universidade, 2346 - Benfica) Gratuito





Nostalgia

O público pode viajar em uma noite nostálgica neste sábado, 8, no Vibe 085 Pub. A casa promove um mergulho nos tempos de pistas de dança e de sons que eternizaram os anos 1980 com a festa "You Can Dance". São interpretados clássicos de artistas como Abba e Cindy Lauper. Há sorteio de vinil e concurso do casal mais dançarino.

Quando : sábado, 8, a partir das 21 horas

: sábado, 8, a partir das 21 horas Onde : Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

: Vibe 085 (Av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla





Cultura Surda

As atrizes Lyvia Cruz e Gracy Kelly apresentam na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) a contação de história "Mara, a Chapeuzinho Azul na Floresta". Acessível em Libras, a obra recria um mundo onde a protagonista, dotada de empatia e conhecimento da cultura surda, se aventura em uma floresta habitada por personagens femininos, cada uma trazendo ensinamentos sobre a cultura surda.